Implementa Xochitepec medidas de planeación urbana y digitalización administrativa

Pueblo Mágico de Xochitepec

En busca de insertarse en la modernidad, el municipio de Xochitepec, Morelos apuesta por la incorporación de trámites digitales y electrónicos como parte de los criterios que orienten el crecimiento del ayuntamiento y con ello establecer condiciones para el desarrollo de nuevos proyectos.

En seguridad, el municipio ha recurrido a herramientas de monitoreo, vigilancia en accesos y coordinación con autoridades estatales y federales.

En materia de simplificación administrativa, Xochitepec se convirtió en el primer municipio de Morelos en expedir una licencia de funcionamiento digital. Posteriormente, comenzó a incorporar otros procedimientos a plataformas electrónicas para facilitar la realización de trámites relacionados con la actividad comercial.

Roberto Gonzalo Flores, presidente municipal de Xochitepec

Asimismo el municipio encabezado por Roberto Gonzalo Flores Zuñiga, busca fortalecer la infraestructura de salud y se han mantenido programas de apoyo al sector agrícola.

Sin embargo, la evolución de estas actividades también plantea retos en materia de disponibilidad de agua, movilidad y regulación del crecimiento urbano.

Su atención será relevante para la planeación de los próximos años, se advierte

Entre las acciones señaladas se encuentra la reactivación de trabajos para actualizar los instrumentos de planeación urbana y ordenamiento ecológico, cuya renovación llevaba tiempo pendiente.

En el ámbito social, la administración municipal reporta acciones de atención a personas con discapacidad, mujeres y familias que requieren apoyos alimentarios.

Xochitepec, recibió en 2023 el nombramiento de Pueblo Mágico. Este reconocimiento estuvo acompañado de intervenciones en la imagen urbana, promoción de tradiciones y difusión de atractivos como las haciendas históricas y las festividades locales.

El crecimiento de la actividad turística, particularmente la relacionada con bodas y eventos sociales, ha generado demanda de servicios de proveedores locales.

A la par, se reporta la instalación de empresas en el parque científico y tecnológico ubicado en el municipio, incluida una planta de bicicletas eléctricas, así como la expansión de desarrollos residenciales.