Puebla y sus montañas inspiran billete conmemorativo de la Lotería Nacional

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, presentaron el billete conmemorativo “Puebla, el Estado de las Montañas”, una edición especial que busca destacar la riqueza natural, histórica y cultural de la entidad.

El diseño corresponde al Sorteo Zodiaco Especial número 1770 y rinde homenaje a cinco formaciones naturales representativas de Puebla: el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Citlaltépetl, la Malintzi y la Sierra Negra.

La presentación se realizó durante la conferencia matutina estatal, donde las autoridades destacaron la importancia de reconocer el valor de las montañas como parte de la identidad de los pueblos y como un patrimonio que debe conservarse para las próximas generaciones.

El gobernador Alejandro Armenta señaló que estas formaciones representan un patrimonio geológico, antropológico y cultural. También indicó que su importancia va más allá de los paisajes, pues forman parte de la historia de las comunidades que se han establecido en sus alrededores.

Durante su intervención, el mandatario explicó que la riqueza natural de Puebla puede contribuir al desarrollo económico y a la generación de oportunidades para diferentes sectores, como el campo, las personas trabajadoras y las empresas.

Asimismo, mencionó que los principios de los programas “Por Amor a Puebla” y “Transformar en Grande” buscan colocar el bienestar colectivo por encima de los intereses particulares.

Por su parte, Olivia Salomón expresó su satisfacción por participar en la presentación de un billete dedicado a su estado natal. Señaló que esta iniciativa permitirá que la imagen de las montañas poblanas llegue a distintos lugares del país mediante los cachitos de lotería.

La directora también destacó que el cuidado del medio ambiente y el reconocimiento de las raíces culturales son aspectos importantes para preservar el patrimonio de México. Añadió que las montañas guardan parte de la memoria histórica de los pueblos y contribuyen a fortalecer la identidad de las comunidades.

La obra que aparece en el billete fue realizada por el artista poblano Aurelio Leonor Solís, quien representó la grandeza natural de estas formaciones. El diseño busca mostrar la relación entre el paisaje, la historia y la cultura de la entidad.

De acuerdo con la información presentada por la Lotería Nacional, para el Sorteo Zodiaco Especial número 1770 se emitieron dos millones 400 mil cachitos, que serán distribuidos en diferentes puntos del país.

El sorteo contará con un Premio Mayor de 11 millones de pesos en una serie y una bolsa repartible de 43 millones de pesos. Está programado para el domingo 29 de noviembre de 2026, a las 20:00 horas.La transmisión se realizará a través del canal institucional de YouTube, Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

Con esta edición, Puebla busca dar mayor visibilidad a sus paisajes y recordar la importancia de proteger sus recursos naturales, además de compartir con el resto del país parte de su riqueza histórica y cultural.