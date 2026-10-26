Refuerzan protección del río Pantepec para evitar inundaciones en cuatro comunidades de Puebla

Para reducir los riesgos de inundaciones y proteger a las familias durante la temporada de lluvias, autoridades federales, estatales y municipales realizan obras preventivas en el río Pantepec, entre las que destacan la construcción de un talud de seguridad, muros de gavión y el reforzamiento de un puente.

Los trabajos buscan evitar que se repitan las afectaciones registradas en octubre de 2025, cuando el desbordamiento del río provocó daños en calles y viviendas, además de dejar a varias familias en una situación de riesgo.

Durante una visita a la zona, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, señaló que la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno permite atender las necesidades de la población y acelerar las obras destinadas a prevenir emergencias, el mandatario recordó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitó la región después de las inundaciones del año pasado y solicitó atender las necesidades de las comunidades afectadas.

Las acciones están a cargo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y de dependencias relacionadas con la infraestructura. El proyecto contempla la construcción de un bordo de aproximadamente tres kilómetros, la colocación de gaviones y trabajos para mejorar las condiciones del cauce del río.

De acuerdo con las autoridades, estas intervenciones tienen como finalidad reducir la vulnerabilidad de las localidades ante las lluvias intensas y facilitar el paso del agua para disminuir la posibilidad de nuevos desbordamientos. La directora local de la CONAGUA en Puebla, Beatriz Torres Trucios, explicó que el proyecto fue impulsado después de la emergencia de 2025, cuando se realizaron labores de apoyo para las familias que quedaron incomunicadas. En aquella ocasión, la dependencia utilizó helicópteros y distribuyó despensas para atender a la población.

La funcionaria detalló que el río cuenta con una sección hidráulica de 180 metros y aseguró que las obras se realizan con base en criterios técnicos para mejorar la seguridad de las comunidades. También indicó que las primeras intervenciones se llevaron a cabo en menos de un mes y contribuyeron a disminuir los riesgos durante las lluvias recientes, las obras beneficiarán directamente a cuatro comunidades: Ejido Carrizal Nuevo, La Candelaria, Ejido Carrizal Viejo y El Carrizal, informó la presidenta municipal de Pantepec, Araceli Gaspar Cruz.

La alcaldesa destacó que el apoyo de maquinaria estatal y la colaboración entre los gobiernos permitieron avanzar en los trabajos preventivos. Además, señaló la importancia de que los habitantes participen en las acciones comunitarias para atender las necesidades de sus localidades. Por su parte, el gobernador indicó que las obras de infraestructura deben servir para proteger a las personas, sus viviendas y sus actividades cotidianas. Por ello, también se contemplan trabajos complementarios mediante el Programa de Obra Comunitaria, con el propósito de conservar caminos y puentes y evitar que las comunidades queden aisladas durante una emergencia.

Los habitantes de la región también reconocieron los trabajos realizados. Lucio Torres, poblador de Pantepec, expresó que la presencia de maquinaria y los avances en la zona le generan mayor seguridad cuando se presentan lluvias, las autoridades también reconocieron la participación de los cuerpos de auxilio, las Fuerzas Armadas, los equipos técnicos, los trabajadores y los habitantes que colaboran en las faenas.

Con estas acciones, los gobiernos buscan disminuir los riesgos asociados con las precipitaciones y mejorar las condiciones de seguridad para las familias que viven cerca del río Pantepec, una zona que sufrió importantes afectaciones durante las inundaciones del año pasado.