Tamaulipas aumentará apoyos a medallistas paralímpicos y entrenadores

Reconocen a medallistas paralímpicos y anuncian más apoyos al deporte en Tamaulipas (LRR)

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, anunció un incremento en los apoyos destinados a deportistas y entrenadores, luego de que la delegación estatal obtuvo el séptimo lugar nacional en la Paralimpiada de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) 2026, con un total de 158 medallas.

Durante una ceremonia cívica de honores realizada este lunes en el Polideportivo Ingeniero Américo Villarreal Guerra, el mandatario reconoció el esfuerzo de las y los atletas que participaron en la competencia celebrada en Guadalajara, Jalisco, y señaló que sus resultados representan un ejemplo para las nuevas generaciones.

Ante deportistas provenientes de Tampico, Nuevo Laredo, Jaumave, Ciudad Madero, Reynosa, Altamira y Ciudad Victoria, Villarreal Anaya se comprometió a incrementar los apoyos para quienes consiguieron medallas, así como para sus entrenadores “Así es que aquí es al revés, si ustedes dan más, el Gobierno del Estado también les da más”, expresó el gobernador, al exhortar a los atletas a continuar con su preparación y mantener los resultados deportivos alcanzados.

El mandatario también destacó que las juventudes tamaulipecas han sobresalido en distintas áreas, como la académica, cultural, artística y deportiva. Señaló que estos logros contribuyen a construir una sociedad participativa y a generar oportunidades de bienestar, paz y desarrollo.

Durante el evento, Villarreal Anaya entregó reconocimientos a los paraatletas victorenses Gabriel Alejandro Avilés González, Ricardo Daniel Aguilar Verdín y Lesly Victoria González Andrade. También fueron reconocidos deportistas de otros municipios, entre ellos Ángel Rolando García Santiago e Ian Isaí Arvizu Chávez, de Altamira; Gabriel Arvizo Camero, de Tampico, y Santiago Fonseca Ramírez, de Reynosa.

Logran 158 medallas en la Paralimpiada 2026

El director del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, informó que la delegación estatal consiguió 68 medallas de oro, 52 de plata y 38 de bronce, para sumar 158 preseas y alcanzar el séptimo lugar del medallero nacional. De acuerdo con el funcionario, este resultado representa un registro histórico para la entidad, que después de 18 años logró colocarse nuevamente en esa posición durante la competencia.

Asimismo, indicó que la cantidad de medallas representa un crecimiento del 250 por ciento en comparación con las 44 preseas obtenidas en 2022, al inicio de la actual administración estatal. Virués Lozano agradeció al gobernador por el respaldo brindado a la comunidad deportiva y destacó que los resultados reflejan el esfuerzo de los atletas y su capacidad para superar desafíos.

Por su parte, la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González, señaló que el impulso al deporte contribuye a mejorar la salud, fortalecer la convivencia y ofrecer oportunidades para que niñas, niños, jóvenes y personas adultas desarrollen sus capacidades.

La funcionaria agregó que, a través del Instituto del Deporte, se trabaja para que el bienestar se traduzca en oportunidades incluyentes para la población. La ceremonia contó con la presencia de representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de autoridades militares y de la Guardia Nacional.

Con el anuncio del incremento de los apoyos, el gobierno estatal busca reconocer los resultados de los deportistas paralímpicos y respaldar la preparación de atletas y entrenadores para futuras competencias. Sin embargo, durante el anuncio no se precisaron los montos ni la fecha en que se aplicará el aumento.