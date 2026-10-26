Tormenta tropical Vance provocará lluvias fuertes y oleaje elevado en cinco estados

La tormenta tropical Vance provocará lluvias fuertes en zonas del occidente y sur de México, principalmente en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, donde también se esperan fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas, de acuerdo con el aviso meteorológico emitido este lunes.

El fenómeno meteorológico podría generar precipitaciones de entre 25 y 50 milímetros, lo que representa un riesgo para las comunidades ubicadas cerca de ríos, arroyos y zonas bajas, debido a la posibilidad de inundaciones y deslaves.

A las 09:00 horas, tiempo del centro de México, el centro de Vance se encontraba aproximadamente a 425 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 555 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, Jalisco.

La tormenta registraba vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora, con rachas de hasta 120 kilómetros por hora. Además, se desplazaba hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 11 kilómetros por hora.

Las condiciones generadas por este sistema mantendrán bajo vigilancia las costas del Pacífico mexicano, principalmente por la combinación de lluvias, viento y oleaje que podría complicar las actividades marítimas y representar un peligro para las personas que se encuentren cerca del mar.

En las costas de Colima y Michoacán se pronostican vientos sostenidos de entre 20 y 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora. Para Jalisco y Guerrero se esperan vientos de entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.

En cuanto al oleaje, se prevén alturas de entre tres y cuatro metros en las costas de Colima y Michoacán, mientras que en Jalisco y Guerrero podría alcanzar entre dos y tres metros.

Estas condiciones requieren precaución, especialmente para quienes realizan actividades en playas y zonas costeras, debido a la fuerza de las olas y los cambios en las condiciones del mar.

Advierten por posibles inundaciones y deslaves

Las lluvias ocasionadas por la tormenta tropical podrían provocar un aumento en los niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en las partes bajas de los estados afectados.

Ante este panorama, se recomienda a la población mantenerse informada sobre la evolución del fenómeno y seguir las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.

También es importante evitar acercarse a cauces de ríos y arroyos cuando se registren lluvias intensas, así como mantenerse alejados de zonas que presenten riesgo de deslaves o inundaciones.

Las autoridades meteorológicas pidieron a la población consultar los avisos oficiales para conocer los cambios en las condiciones del tiempo y las medidas preventivas que pudieran anunciarse.

La evolución de Vance será importante para determinar las condiciones que prevalecerán en los próximos días en el litoral del Pacífico. Por ello, se recomienda prestar atención a la información oficial y tomar precauciones, principalmente en las comunidades cercanas a las costas y en aquellas que históricamente presentan problemas durante la temporada de lluvias.

La población puede consultar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y de la Comisión Nacional del Agua en sus portales oficiales: www.gob.mx/conagua y https://smn.conagua.gob.mx, así como en sus cuentas oficiales de redes sociales.

El seguimiento de los avisos meteorológicos permitirá conocer la evolución de la tormenta y reducir los riesgos para las familias que habitan en las zonas donde se esperan lluvias, vientos fuertes y oleaje elevado.