Transportistas de Veracruz se suman al paro nacional; prevén protestas en seis puntos

Veracruz se suma al paro nacional de transportistas: estos son los 6 puntos donde habrá protestas

Transportistas de Veracruz se sumarán este lunes al paro nacional del sector, con movilizaciones y posibles bloqueos en diferentes carreteras y puntos estratégicos de la entidad, como parte de una protesta para exigir mayor seguridad, mejores condiciones de trabajo y atención a los problemas que enfrenta el transporte de carga.

La movilización contempla concentraciones de operadores y unidades en distintas regiones del estado, entre ellas Perote, Xalapa, Veracruz puerto, la zona centro y Coatzacoalcos. También se prevén afectaciones en los alrededores de Córdoba, Orizaba y La Tinaja, lugares importantes para el traslado de mercancías y la conexión entre distintas zonas de Veracruz.

Los transportistas advirtieron que las protestas podrían comenzar con caravanas y circulación lenta, aunque no descartaron realizar bloqueos si las autoridades no atienden sus demandas. Por esta razón, se espera que algunas carreteras registren tráfico intenso y retrasos durante el desarrollo de la jornada.

Entre las vialidades que podrían presentar complicaciones se encuentran la carretera Veracruz-Cardel, los accesos a Xalapa y Perote, así como el tramo Córdoba-Orizaba. La zona de La Tinaja también representa un punto importante debido a que conecta rutas utilizadas para el transporte de productos entre el puerto de Veracruz y el centro del país.

Los inconformes señalaron que uno de los principales problemas es la inseguridad que enfrentan diariamente los operadores en las carreteras. Los robos, las amenazas y las agresiones contra trabajadores del transporte representan una preocupación para quienes recorren largas distancias para entregar mercancías.

A esta situación se suman las condiciones de algunas carreteras, el aumento de los costos de operación, las tarifas de peaje y los cobros que realizan los servicios de grúas y corralones. Los transportistas consideran que estos gastos afectan sus ingresos y dificultan mantener sus unidades en funcionamiento.

También buscan que las autoridades revisen las disposiciones fiscales que afectan al sector y mejoren los trámites relacionados con las licencias federales de conducir. Los representantes de las organizaciones aseguran que necesitan soluciones concretas para continuar con sus actividades sin poner en riesgo su seguridad ni la estabilidad de sus negocios.

La protesta forma parte de una movilización nacional en la que participan agrupaciones del transporte de carga que buscan establecer un diálogo con el Gobierno federal y obtener respuestas a sus peticiones.

Aunque los organizadores anunciaron diferentes puntos de concentración, no todos representan necesariamente cierres totales de circulación. Las afectaciones dependerán del número de unidades que participen y de las acciones que se realicen en cada zona.

El paro podría tener consecuencias para automovilistas, trabajadores y empresas que dependen del traslado de productos. Si las movilizaciones provocan retrasos prolongados, también podrían complicarse las entregas de mercancías y los recorridos de quienes utilizan estas carreteras para llegar a sus destinos. Ante este panorama, se recomienda a los conductores tomar precauciones, salir con anticipación y mantenerse atentos a los avisos de tránsito antes de iniciar sus recorridos.

Los transportistas esperan que la movilización permita abrir nuevas mesas de diálogo con las autoridades y alcanzar acuerdos que atiendan los problemas de seguridad, infraestructura y costos que enfrenta el sector. Mientras tanto, las carreteras de Veracruz permanecen entre los puntos de atención por las posibles afectaciones a la circulación durante la jornada de protesta.