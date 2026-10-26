Transportistas de Zacatecas exigen mayor seguridad en carreteras

Transportistas de Zacatecas reclamaron mayores condiciones de seguridad en las carreteras, ante los riesgos que enfrentan diariamente durante sus recorridos para trasladar mercancías y productos a diferentes puntos del país. La inseguridad en las vías de comunicación es uno de los principales problemas para los trabajadores del transporte de carga, quienes deben realizar viajes largos y circular por distintos tramos carreteros para cumplir con sus entregas.

Entre las preocupaciones del sector se encuentran los asaltos, el robo de unidades y las posibles agresiones contra los conductores, situaciones que afectan tanto a los operadores como a las empresas responsables del traslado de mercancías.

Los transportistas consideran que es necesario reforzar la vigilancia en las carreteras y mejorar la coordinación entre las autoridades encargadas de la seguridad, con el objetivo de prevenir los delitos y brindar mayor protección a quienes utilizan estas vías para trabajar. La situación también genera preocupación por las consecuencias económicas que puede ocasionar la inseguridad. Cuando una unidad es robada o un conductor es víctima de un asalto, las pérdidas pueden afectar la entrega de productos y aumentar los gastos de operación de las empresas.

Además, los trabajadores del sector deben cubrir costos relacionados con el combustible, el mantenimiento de sus vehículos, los seguros y las tarifas de peaje. Estos gastos representan una carga importante para quienes dependen del transporte de mercancías como principal fuente de ingresos.

Los transportistas buscan que sus demandas sean atendidas mediante acciones concretas que permitan mejorar las condiciones en las que realizan sus actividades. Entre las medidas que consideran necesarias se encuentra una mayor presencia de elementos de seguridad en los tramos carreteros y una respuesta oportuna ante las denuncias.

El problema no solamente afecta a los conductores, sino también a las empresas que dependen del transporte terrestre para distribuir sus productos. Cuando se presentan incidentes de inseguridad, las entregas pueden retrasarse y las operaciones comerciales pueden registrar pérdidas, por ello, los integrantes del sector consideran importante que las autoridades mantengan el diálogo con las organizaciones transportistas y establezcan estrategias que permitan atender sus principales necesidades.

La exigencia de mayor seguridad se suma a las preocupaciones de los transportistas en distintas entidades del país, donde el sector ha solicitado mejores condiciones para realizar sus recorridos y proteger tanto su integridad como las mercancías que trasladan. Los trabajadores esperan que las autoridades correspondientes refuercen las medidas de prevención y vigilancia para reducir los riesgos en las carreteras y garantizar que puedan continuar con sus actividades de manera segura.