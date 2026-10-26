Yuri cierra la quinta edición de Atzán 2026 ante más de 10 mil asistentes

Con un concierto de la cantante Yuri, que reunió a más de 10 mil asistentes en la Explanada Municipal, concluyó la quinta edición del Festival Internacional de las Artes Atzán 2026, que durante 10 días ofreció una programación artística gratuita para las familias del municipio.La intérprete veracruzana presentó su espectáculo Yuri Icónica, con el que hizo un recorrido por los éxitos más representativos de su carrera. Acompañada de cambios de vestuario y una producción escénica de gran formato, la cantante puso a bailar y cantar al público con temas como “Déjala”, “Hombres al borde de un ataque de celos”, “Amiga mía”, “Maldita primavera”, “Espejo” y “Detrás de mi ventana”.La presentación marcó el cierre de una edición que, del 16 al 25 de octubre, reunió propuestas nacionales e internacionales en distintos espacios de Atizapán de Zaragoza, con actividades dirigidas a públicos de todas las edades.El presidente municipal, Pedro Rodríguez Villegas, destacó la participación ciudadana y señaló que el acceso a la cultura y las artes contribuye a fortalecer la convivencia social.“Me siento muy contento porque la gente participa, viene y disfruta. Tuvimos una gran asistencia en las obras de teatro y alcanzamos la afluencia que esperábamos. Estoy convencido de que apostar por la cultura y el arte contribuye a cambiar la mentalidad de la ciudadanía”, expresó.El alcalde también hizo referencia a las condiciones de seguridad del municipio como un elemento que favorece la realización de eventos públicos y la convivencia de las familias.Durante esta quinta edición, el festival incluyó espectáculos de danza clásica, teatro y música. Entre las presentaciones destacaron los ballets La Bella Durmiente y El lago de los cisnes; las obras Perfume de Gardenia y Niño perdido, así como los conciertos de Natalia Jiménez, Reik y Yuri.Con una programación de acceso gratuito y actividades distribuidas en diferentes recintos, Atzán 2026 buscó acercar diversas expresiones artísticas a la población y generar espacios de encuentro para las familias.El cierre a cargo de Yuri puso fin a 10 días de actividades culturales en Atizapán de Zaragoza, en una edición que congregó a miles de personas y mantuvo a las artes como eje central de la oferta cultural del municipio.