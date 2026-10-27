Construyen camino alterno para comunicar a San Pablito y Xochimilco en Pahuatlán

La construcción de un camino alterno para comunicar a las comunidades de San Pablito y Xochimilco, en el municipio de Pahuatlán, continúa luego de que surgieran desacuerdos por los trabajos y el uso de una carretera que, de acuerdo con dictámenes técnicos citados por autoridades, presenta una falla geológica y representa un riesgo para la población.

Habitantes de ambas comunidades señalaron al presidente de la junta auxiliar de Xolotla, Benjamín Ramírez, y al expresidente de la junta auxiliar de San Pablito, Rogelio Marroquín, de presuntamente obstaculizar la construcción de la nueva ruta y presionar al operador de maquinaria para que trabajara en el tramo carretero Paciotla-San Pablito.

De acuerdo con los testimonios difundidos, los trabajos en ese camino fueron suspendidos debido a las condiciones del terreno. Sin embargo, los inconformes habrían solicitado continuar con su rehabilitación, a pesar de las advertencias sobre los riesgos que representa la zona.

Ante esta situación, Alfredo Barrón, delegado de Gobernación de la Microrregión 01 de Xicotepec, acudió al lugar para intervenir en el conflicto y buscar que los trabajos se realizaran en condiciones adecuadas. El funcionario señaló que un grupo de personas presuntamente retuvo la maquinaria y obligó al operador a trasladarse al tramo considerado peligroso. Añadió que el camino actual presenta una falla geológica y que, según el dictamen técnico referido por las autoridades, no es posible repararlo de manera segura.

Por este motivo, las labores se concentraron en la habilitación de una ruta alterna que conectará a San Pablito y Xochimilco con la cabecera municipal, mediante el acceso por Ahuacatitla.

La construcción está a cargo de maquinaria de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), cuyos trabajos buscan restablecer la comunicación entre las comunidades sin utilizar el tramo que presenta condiciones de riesgo.

Barrón indicó que se esperaba que la nueva vía quedara habilitada entre el 27 y el 28 de octubre, con lo que los habitantes podrían contar con una alternativa para sus traslados cotidianos.

La falta de una conexión segura representa una dificultad para las familias de la región, que necesitan trasladarse para realizar actividades comerciales, acudir a centros educativos, recibir atención médica y acceder a otros servicios.

El delegado también consideró que el conflicto en torno a la maquinaria tenía un trasfondo político. No obstante, las acusaciones contra los dos exfuncionarios y el presunto interés electoral mencionado por habitantes corresponden a señalamientos que no fueron acompañados de pruebas independientes en la información proporcionada.

La prioridad de las autoridades, de acuerdo con lo informado, es concluir la ruta alterna y evitar que los habitantes y los trabajadores de la obra se expongan a posibles accidentes en el tramo afectado por la falla geológica.

Con la habilitación de este nuevo camino, se busca recuperar la conectividad de San Pablito y Xochimilco y ofrecer una opción de tránsito que permita reducir los riesgos para las familias de Pahuatlán.