Políticos locales ponen en riesgo a las comunidades de San Pablito y Xochimilco, municipio de Pahuatlán

Políticos locales ponen en riesgo a las romunidades de San Pablito y Xochimilco, municipio de Pahuatlán

El presidente de la junta auxiliar de Xolotla, Benjamín Ramírez, y el expresidente de la junta de San Pablito, Rogelio Marroquín, fueron señalados por habitantes de esta última comunidad y de Xochimilco, ambas pertenecientes al municipio de Pahuatlán, de impedir la construcción del camino alterno hacia sus comunidades y la cabecera municipal. Además, fueron acusados de poner en riesgo al operador de la maquinaria al obligarlo a trabajar sobre el trazo actual, diagnosticado como de alto riesgo por Protección Civil y autoridades estatales. Afortunadamente, la nueva vía quedará lista en las próximas horas.

Los señalados presionaron al operador que realizaba los trabajos de habilitación de la ruta alterna hacia San Pablito y la comunidad de Xochimilco, vía Ahuacatitla, para que se trasladara al tramo carretero Paciotla-San Pablito. De acuerdo con dictámenes técnicos y científicos, esta zona representa un peligro para la ciudadanía, situación que, según denunciaron vecinos, no pareció importarles a estos actores políticos.

Por estos hechos tuvo que intervenir Alfredo Barrón, delegado de Gobierno de la Microrregión 01 de Xicotepec, quien señaló que un grupo de personas encabezado por estos dos políticos retuvo la maquinaria para obligarla a trabajar en la zona de riesgo.

¿Por qué se construye un camino alterno hacia San Pablito y Xochimilco?

Alfredo Barrón explicó que el camino actualmente inhabilitado presenta una falla geológica que impide que sea una vía segura. Agregó que el dictamen técnico establece que no tiene reparación, situación que, afirmó, poco les importó a Benjamín Ramírez y Rogelio Marroquín, quienes insisten en su “rehabilitación”.

Asimismo, aseguró que la maquinaria de la SICT (Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes) trabaja en la construcción del camino alterno para restablecer la comunicación entre San Pablito y Xochimilco. Se espera que entre los días 27 y 28 de este mes la nueva vía quede habilitada.

El delegado de Gobernación aseguró que la retención y el traslado del operador de la maquinaria obedecieron a una situación meramente política. Así lo informó a medios de comunicación mediante un mensaje difundido en redes sociales.

Para habitantes de la región, la actuación de Benjamín Ramírez responde a sus aspiraciones de contender por la presidencia municipal de Pahuatlán y, por intereses personales, estaría poniendo en riesgo la seguridad de las familias.

Sin embargo, para la población de San Pablito y Xochimilco, el camino alterno ya está prácticamente listo, mientras que la vía actual será descartada por representar un riesgo para la seguridad de los habitantes.