Baja California apuesta al comercio global con el megaproyecto de Punta Colonet

Marina del Pilar Avila develación de la primera piedra del megaproyecto Punta Colonet

La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda encabezó la develación de la primera piedra del megaproyecto Punta Colonet, una de las obras de infraestructura portuaria más significativas en el noroeste de México. El desarrollo operará tras haber recibido una concesión federal por 50 años, con una proyección para iniciar sus actividades hacia 2029 como un recinto marítimo de clase mundial en el océano Pacífico.

La concreción del puerto contempla la generación estimada de más de 10 mil 500 empleos directos y 30 mil indirectos. Asimismo, el plan se integra con otros proyectos clave de conectividad en la entidad, entre los que destacan la Garita Otay II, la modernización de tramos carreteros y el fortalecimiento del transporte ferroviario hacia la frontera con Estados Unidos.

Un nodo logístico para el Pacífico mexicano

Durante el evento, la mandataria estatal resaltó el respaldo de las comunidades y ejidatarios locales para consolidar esta obra. Además, se detalló que la iniciativa no solo abarca el área portuaria, sino que impulsará el desarrollo de una ciudad logística e industrial enfocada en sectores como manufactura, energía, minería y agroindustria. Según los estudios del proyecto, la operación del recinto podría elevar en más de un 35 por ciento las exportaciones mexicanas a través de las rutas del Pacífico.

Por su parte, representantes de la Secretaría de Marina (SEMAR) confirmaron que el recinto cuenta con su Programa Maestro de Desarrollo Portuario autorizado, lo que garantiza su expansión de forma ordenada. La dependencia federal dará acompañamiento a cada etapa con la intención de equilibrar la competitividad comercial con un esquema urbano sostenible, movilidad adecuada y potencial turístico local.

En tanto, directivos de la empresa constructora Grupo ICA resaltaron la posición estratégica de Punta Colonet para enlazar a Baja California con el sur y este de la Unión Americana, fortaleciendo la integración regional y la competitividad del país en el comercio global.