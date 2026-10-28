Rechaza Gabriel Elizondo el Paquete Fiscal 2027 en defensa de la economía familiar

Senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez

El senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, anunció su voto en contra de los tres dictámenes del Paquete Fiscal 2027 en el Senado de la República. El parlamentario argumentó que las disposiciones planteadas generarán presiones económicas directas sobre la población, impactarán a los sectores productivos y pondrán en riesgo miles de fuentes de empleo.

Durante su intervención, el integrante de la bancada del PRI aclaró que el objetivo no es oponerse al pago de impuestos, sino evitar cargas adicionales para la ciudadanía trabajadora. Subrayó que, si bien el país requiere recaudación, el dinero público debe administrarse con responsabilidad para traducirse en servicios y oportunidades reales para la gente.

Observaciones clave al proyecto tributario

Entre sus señalamientos, Elizondo Pérez cuestionó los ajustes a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), advirtiendo que podrían obligar a ciertos negocios a tributar sobre utilidades superiores a sus ganancias reales. También criticó la reducción del 30 al 20 por ciento en el límite para la deducción de intereses, medida que obstaculiza a empresarios y comerciantes que recurren a financiamientos para hacer crecer sus empresas.

En el rubro turístico, advirtió sobre el incremento del 17.8 por ciento en el cobro a visitantes extranjeros dentro de la Ley Federal de Derechos. Al respecto, propuso que esos ingresos se reinviertan en infraestructura para destinos locales y Pueblos Mágicos de Coahuila, como Parras y Cuatro Ciénegas.

Asimismo, mostró preocupación por el tope de endeudamiento interno solicitado por hasta 1.7 billones de pesos, por considerar que compromete los recursos de las próximas generaciones, e instó al Gobierno Federal a precisar cómo se empleará dicho monto en rubros esenciales como salud, educación y seguridad. Finalmente, sostuvo que, de la mano del gobernador Manolo Jiménez Salinas, mantendrá la defensa de la inversión y el empleo en las distintas regiones de la entidad.