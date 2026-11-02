Tradiciones unen a las familias y a los municipios: Olga Sosa en festival del Xantolo en Villa Manuel

Senadora Olga Sosa

La Senadora de la República, Olga Patricia Sosa Ruiz, participó en el Xantolo Villa Manuel 2026, para honrar, a través de nuestras tradiciones, a los ancestros y seres queridos que se adelantaron.

“Las tradiciones unen a las familias y a nuestros municipios, y aquí en Villa Manuel, donde la historia es legado, y es grandeza, es un gusto compartir de estos eventos culturales al lado del presidente municipal Miguel Alejandro Zúñiga y de su apreciada esposa querida Sarahí Rageb Gómez, y toda la gente aquí reunida”, destacó la legisladora federal.

En una noche llena de color, música, baile, creatividad y aromas, Olga Sosa, señaló que esta fiesta nos invita a reflexionar y respetar las enseñanzas de quienes nos antecedieron, recordar sus alegrías y retomar sus valores para reconocer su valiosa contribución de quiénes somos y de lo que hemos forjado como comunidad.

“Mantengamos el amor hacia nuestras raíces, el orgullo de nuestras tradiciones, y un espacio para quienes siempre tendrán un lugar en nuestra vida”, indicó la senadora.

Por su parte el alcalde Miguel Alejandro Zúñiga agradeció la presencia de la congresista federal y subrayó la importancia preservar las tradiciones que nos identifican como mexicanos y como tamaulipecos.

En el festival participaron 11 comparsas y danzas, integradas por grupos ciudadanos y escuelas, quienes lucieron los tradicionales disfraces de catrinas y catrines, muertes, diablos y ancianos que en la tradición representan la sabiduría.

A esta gran celebración en la plaza pública de Villa Manuel, municipio de González, se unieron cientos de habitantes, quienes disfrutaron de la magia que envuelve al tradicional Día de Muertos.

Como parte de la tradición, autoridades, danzantes y familias realizaron una procesión que partió de la Iglesia hasta el Campo Santo, en donde se ofició una misa en conmemoración de los difuntos.