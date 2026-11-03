Baja California proyecta inversión de más de 15 mil 600 mdp para garantizar el abasto de agua

El Gobierno de Baja California proyecta una inversión de 15 mil 616.8 millones de pesos para fortalecer el abastecimiento de agua potable, mejorar el saneamiento y ampliar la infraestructura hidráulica en diferentes municipios de la entidad, como parte de la estrategia impulsada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.

En el marco de su Quinto Informe de Actividades, la mandataria estatal destacó que estos proyectos se realizan en coordinación con el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de garantizar el acceso al agua para las familias bajacalifornianas.

De acuerdo con la información presentada, la inversión contempla recursos completamente públicos, aportados por los gobiernos federal y estatal, para desarrollar obras que permitan ampliar las fuentes de abastecimiento y atender las necesidades de la población ante los desafíos del cambio climático.

Entre los proyectos más importantes se encuentra la Planta Desaladora de Rosarito, así como las obras de conducción que permitirán fortalecer el suministro de agua para viviendas, hospitales, comercios e industrias, principalmente en la Zona Costa y el sur del estado.

Otro de los proyectos destacados es la recuperación integral del cauce del Río Tijuana, para el cual se consiguió una asignación de tres mil millones de pesos. Asimismo, se destinarán 681 millones de pesos al Sistema de Alejamiento de Aguas Tratadas, una obra que forma parte de los acuerdos binacionales para atender los problemas de saneamiento en la región fronteriza.

En cuanto a las acciones para atender las necesidades de las comunidades del sur de Baja California, el plan contempla más de mil 578 millones de pesos para San Quintín. Los recursos serán utilizados en la construcción de pozos, la ampliación de la desaladora Padre Kino y el desarrollo de una nueva planta desaladora municipal. También se contempla la introducción del drenaje sanitario en Primo Tapia, en Playas de Rosarito, con la finalidad de atender una demanda histórica de sus habitantes.

Por otra parte, en el municipio de Tecate se trabaja en la modernización de la red de distribución de agua, mediante la puesta en funcionamiento del Tanque Regulador Juárez, infraestructura que beneficiará directamente a más de 15 mil familias. Como parte de esta estrategia, el Gobierno de México realizó la entrega de títulos de concesión y asignación de agua a los municipios de Tijuana, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate y Ensenada.

Esta medida busca brindar certeza jurídica sobre el uso del recurso hídrico durante los próximos 30 años, además de permitir que los ayuntamientos realicen pagos directamente a la federación, dejando atrás los esquemas que implicaban pagos a terceros y distritos de riego.

Durante la presentación de los avances, Marina del Pilar señaló que el acceso al agua potable y tratada es un derecho humano y que las obras buscan atender las necesidades actuales, así como garantizar el suministro para las próximas generaciones “Garantizar el agua para nuestra gente es un acto de justicia histórica que transforma vidas”, expresó la gobernadora al referirse a los proyectos desarrollados durante los últimos cinco años.

Con estas acciones, la administración estatal busca fortalecer la seguridad hídrica de Baja California mediante nuevas fuentes de abastecimiento, obras de saneamiento y modernización de las redes de distribución, en una estrategia que involucra recursos federales y estatales.