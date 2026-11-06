Amplía Toño Ochoa red de agua para 100 mil duranguenses

El municipio de Durango busca ampliar el suministro de agua potable a más de 100 mil habitantes, con una inversión de 80 millones de pesos, la instalación de 3.2 kilómetros de tubería y la puesta en operación de nuevos pozos e interconexiones hidráulicas; esto como parte de las obras impulsadas por el alcalde José Antonio Ochoa Rodríguez.

Uno de los principales proyectos es el Acuaférico Norte, que contempla una inversión de 80 millones de pesos, aportados en partes iguales por el Ayuntamiento y el Gobierno estatal.

Los trabajos incluyen la instalación de 3.2 kilómetros de tubería para conectar la Planta Potabilizadora Guadalupe Victoria con los macrotanques Lomas y El Saltito, en el norponiente de la ciudad.

Durango José Antonio Ochoa, alcalde

De acuerdo con las autoridades, la infraestructura permitirá llevar agua potable las 24 horas del día, los 365 días del año, a colonias que durante años han enfrentado problemas de presión e intermitencia en el servicio.

Entre las zonas contempladas se encuentran Hacienda del Saltito, Lomas del Parque, Lomas del Sahuatoba, La Virgen, Brisas Diamante y Las Margaritas.

A estas acciones se suma la puesta en operación del pozo Villa de Guadalupe, entregado en agosto por Toño Ochoa , con una inversión conjunta municipio-estado de 13.3 millones de pesos.

La nueva infraestructura aporta 50 litros de agua por segundo y beneficia a más de 40 mil habitantes de 19 colonias y fraccionamientos del norponiente de Durango.

El pozo, de 200 metros de profundidad, cuenta con equipamiento electromecánico, sistema de cloración y una línea de conducción conectada al tanque La Virgen, lo que permite reforzar el abastecimiento en una zona donde el crecimiento poblacional incrementó la demanda.

Como parte de la modernización del sistema hidráulico, los gobiernos municipal puso en funcionamiento la conexión de la potabilizadora con los Tanques Gemelos del Cerro de los Remedios y la interconexión con el tanque Tapias, que amplía el suministro hacia más de 25 colonias del sur de la capital.

Las obras forman parte de un proyecto integral, impulsado por la administración de Toño Ochoa, que contempla la construcción de la presa El Tunal II, con la que las autoridades buscan fortalecer el suministro a largo plazo y disminuir la dependencia de los pozos profundos.