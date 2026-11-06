Estrategia Baluarte reduce 83% los homicidios dolosos en Colima

La coordinación entre Marina y autoridades estatales permitió pasar de 63 asesinatos en abril a 11 en septiembre. Durante 2026 también se reportaron 607 detenciones y el aseguramiento de drogas, armas y vehículos.

La estrategia de seguridad denominada “Baluarte” ha permitido reducir los homicidios dolosos en Colima, donde las autoridades reportaron una disminución del 83 por ciento entre abril y septiembre de 2026, como resultado de los operativos y la coordinación entre instituciones federales y estatales.

De acuerdo con los datos presentados por las autoridades, durante abril se registraron 63 homicidios dolosos en la entidad, mientras que para septiembre la cifra bajó a 11 casos. Esta estrategia es realizada por la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Colima y otras instituciones que forman parte del Gabinete de Seguridad.

El objetivo principal es reforzar la vigilancia en las zonas consideradas prioritarias, prevenir delitos y atender los problemas de violencia mediante labores de inteligencia y operativos coordinados.

Las autoridades señalaron que uno de los cambios más importantes consiste en dejar de actuar únicamente después de que ocurre un delito y comenzar a trabajar con información que permita identificar a posibles responsables y evitar nuevos hechos violentos.

Como parte de los resultados obtenidos durante 2026, se informó sobre la detención de 607 personas, de las cuales 11 fueron identificadas como objetivos prioritarios por su presunta relación con actividades delictivas.

También se reportó el aseguramiento de más de dos toneladas de cocaína, 392 kilogramos de metanfetamina y más de 15 kilogramos de marihuana. A estas acciones se suman el decomiso de 90 armas de fuego, cuatro mil 464 cartuchos, 81 vehículos y 88 inmuebles presuntamente relacionados con actividades criminales.

Refuerzan presencia policial

La estrategia Baluarte también contempla cambios en la operación de la Policía estatal, con el propósito de mejorar su capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo. Entre las acciones se encuentra el aumento de patrullajes y la vigilancia en diferentes zonas del estado, además de una mayor coordinación con elementos de la Marina.

Otro de los puntos que se busca atender es la preparación y las condiciones laborales de los policías, pues las autoridades consideran que contar con elementos capacitados y mejores herramientas es necesario para mantener los resultados.

En este sentido, se reportaron más de 700 promociones y alrededor de 100 homologaciones para integrantes de la corporación estatal. También se contempla un programa de acceso a vivienda para los policías, mediante el cual se busca facilitar la adquisición de casas con esquemas de financiamiento preferencial.

Manzanillo, una de las zonas prioritarias

Aunque las cifras muestran una reducción de homicidios, las autoridades reconocen que todavía existen retos importantes en materia de seguridad. Uno de los principales puntos de atención es Manzanillo, debido a su importancia comercial y ubicación geográfica, que lo convierten en una zona estratégica para el movimiento de mercancías.

Por esta razón, los operativos también contemplan vigilancia en carreteras, zonas costeras y municipios cercanos a los límites con Jalisco y Michoacán. La intención es mantener la presencia de las corporaciones de seguridad y evitar que los grupos criminales recuperen espacios.

Las autoridades buscan que la estrategia Baluarte continúe y que la disminución de la violencia se mantenga durante los próximos meses. Sin embargo, el reto será conservar los avances y lograr que la seguridad en Colima no dependa solamente de los operativos, sino también de instituciones policiales fortalecidas y de una mayor prevención del delito.