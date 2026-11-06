Gobierno de Sinaloa refrenda respaldo al campo y llama a fortalecer la unidad de los productores rurales

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Ratifican apoyo al sector rural

Durante la Asamblea General Ordinaria Anual de la Federación de Propietarios Rurales del Estado de Sinaloa, donde Sergio Alberto Zambada Gómez fue reelecto al frente de la organización, el secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel, reafirmó el respaldo del Gobierno del Estado a los productores y organizaciones rurales.

En representación de la gobernadora Graciela Domínguez Nava, y acompañado por la subsecretaria de Agricultura, Karla García Villela, el funcionario reconoció el esfuerzo de los agricultores sinaloenses, quienes han mantenido activa la producción a pesar de las dificultades que enfrenta el sector.

Llamado a la unidad

Bello Esquivel señaló que la coordinación entre productores, organizaciones y autoridades es fundamental para encontrar soluciones a los retos que enfrenta la agricultura en la entidad.

“En Sinaloa hemos atravesado momentos difíciles; sin embargo, no nos quedamos lamentándonos, seguimos de pie. Una vez más refrendamos que, por instrucción de nuestra gobernadora Graciela Domínguez Nava, vamos a dar todo lo que se requiera para buscar las mejores condiciones para el campo de Sinaloa”, expresó.

Ante representantes de organismos agrícolas y productores, el titular de SAyG destacó que el diálogo y la unidad deben prevalecer como herramientas para impulsar el desarrollo y la competitividad del campo sinaloense.

Reconocen trayectoria y liderazgo

Durante el encuentro, el secretario hizo un reconocimiento especial a Manuel Rodríguez Ponce por los años de trabajo y dedicación brindados a la Federación de Propietarios Rurales, así como al equipo jurídico que ha respaldado a la organización en la defensa de los intereses de sus agremiados.

Asimismo, destacó el liderazgo de Sergio Alberto Zambada Gómez y su labor al frente de la Federación, al tiempo que reiteró la disposición del Gobierno del Estado para mantener una relación cercana con las organizaciones rurales y continuar gestionando mejores condiciones para la producción agrícola.

Informe de resultados

Como parte de la asamblea, Sergio Zambada Gómez presentó un informe detallado sobre los resultados alcanzados durante los últimos tres años de gestión, destacando el trabajo coordinado con los distintos niveles de gobierno y las acciones emprendidas para fortalecer la agricultura en Sinaloa.

El dirigente subrayó que la colaboración institucional y la participación de los productores han sido factores clave para consolidar avances en beneficio del sector, en un contexto marcado por importantes desafíos para la actividad agrícola.