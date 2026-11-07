Michoacán en Movimiento respalda a Carlos Torres Piña rumbo a 2027

La organización Michoacán en Movimiento cerró filas con Carlos Torres Piña, coordinador estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía, luego de que 35 liderazgos municipales manifestaran su respaldo para fortalecer el movimiento en la entidad.

Durante una asamblea realizada en Morelia, integrantes de la organización acordaron trabajar en unidad, reforzar la presencia en los municipios y sumar esfuerzos para dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación, con miras al proceso político de 2027.

En el encuentro, Jeanet Márquez Capiz dio la bienvenida a Torres Piña y destacó que Michoacán en Movimiento cuenta con una estructura integrada por mujeres y hombres con experiencia política y presencia en diferentes regiones del estado.

Señaló que sus integrantes están preparados para trabajar en cada municipio y contribuir a la consolidación del proyecto político, mediante la organización territorial y la participación de sus representantes.

Por su parte, la diputada Marcela Velázquez reconoció la trayectoria de Carlos Torres Piña y llamó a dejar atrás las diferencias que surgieron durante el proceso interno para concentrarse en el trabajo del movimiento.

Aunque recordó que anteriormente había respaldado a otro liderazgo, aseguró que ahora debe respetarse la decisión tomada. También afirmó que Michoacán ya tiene un coordinador estatal y que se deben unir los esfuerzos para fortalecer su trabajo.

En tanto, Manuel López Meléndez recordó que desde el pasado 23 de septiembre los integrantes de Michoacán en Movimiento decidieron privilegiar la unidad y reconocer la coordinación de Torres Piña, sin importar las distintas posiciones que habían mantenido anteriormente.

Adelantó que buscarán realizar una asamblea general con las estructuras municipales para ampliar la participación y fortalecer la organización en las diferentes regiones de Michoacán.

Durante las participaciones también se destacó la importancia de integrar a las juventudes en las responsabilidades políticas. Rocío Cervantes llamó a dar mayores espacios a este sector, mientras que Valeria, presidenta municipal de Coeneo, señaló que la unidad debe demostrarse mediante el trabajo constante con la ciudadanía y no solamente durante los procesos electorales.

Al tomar la palabra, Carlos Torres Piña agradeció el respaldo de los 35 liderazgos municipales y reconoció la trayectoria de quienes integran la organización, a quienes identificó como compañeros de distintas etapas de las luchas democráticas y de izquierda en Michoacán.

El coordinador señaló que la entidad ha tenido una participación importante en los movimientos sociales y políticos que contribuyeron a la transformación del país. Por ello, convocó a recuperar esa experiencia para defender los avances alcanzados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y dar continuidad al proyecto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

También consideró que Michoacán enfrenta un escenario político complicado, por lo que aseguró que será necesario fortalecer la organización, incorporar nuevos liderazgos y construir una mayoría social y política.

Torres Piña reiteró que su coordinación mantendrá abiertas las puertas para las distintas expresiones que quieran sumarse al proyecto, sin exclusiones ni confrontaciones internas.

Finalmente, anunció que continuarán los recorridos por los municipios y que durante diciembre se realizarán encuentros sectoriales con mujeres, jóvenes, comunidades indígenas y organizaciones defensoras de derechos humanos.

El objetivo será escuchar las necesidades de estos sectores y construir propuestas que permitan atender las diferentes problemáticas de la entidad.