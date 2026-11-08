Américo Villarreal impulsa la atención médica universal y gratuita en Tamaulipas

Américo Villarreal Anaya Sistema Universal de Salud en México

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, afirmó que los Gobiernos de la Transformación han colocado la protección de la salud como un derecho humano y trabajan en la construcción de un sistema nacional de atención universal, gratuito y accesible para toda la población, sin que las condiciones laborales o la afiliación a una institución representen un impedimento para recibir servicios médicos.

Durante la transmisión de este domingo del programa Diálogos con Américo, dedicado al tema “Un solo sistema de salud para cuidar”, el mandatario señaló que las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo han impulsado cambios en el modelo de atención, con el propósito de dejar atrás un esquema en el que los servicios médicos dependían principalmente de las prestaciones laborales y avanzar hacia una cobertura para todos los mexicanos.

Villarreal Anaya recordó que, a partir de las modificaciones al artículo cuarto constitucional, la salud pasó a reconocerse como una garantía que el Estado debe proporcionar a sus ciudadanos, por lo que las instituciones tienen la responsabilidad de trabajar para hacer efectivo este derecho.

“Esto pasó a ser un derecho humano, una garantía que debe de tener el Estado y que se le debe de brindar a todos sus ciudadanos”, expresó.

El gobernador explicó que uno de los principales objetivos de esta reorganización es terminar con la fragmentación del sistema sanitario y reducir las diferencias en la calidad y oportunidad de los servicios entre instituciones y entidades federativas. Para ello, se busca establecer mecanismos de coordinación que permitan ofrecer atención bajo criterios comunes.

En este proceso participan el IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y los servicios médicos de otras dependencias federales, con la intención de que cualquier persona pueda acudir a un hospital o clínica y recibir atención, independientemente de su derechohabiencia o de los trámites administrativos.

“El ciudadano va a poderse presentar en un hospital o en una clínica y solicitar atención y se le va a dar la atención”, señaló.

Villarreal Anaya reconoció que integrar los servicios médicos representa un reto que requiere coordinación entre instituciones, recursos económicos y seguimiento constante. Sin embargo, destacó el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum para avanzar en este proyecto, al considerar que la salud ocupa un lugar prioritario en la agenda del Gobierno federal.

“Estamos en el proceso, no es un camino fácil”, admitió, al referirse también a las reuniones nacionales que se realizan para atender las necesidades del sector y avanzar en la unificación de los servicios.

Atención médica cerca de las comunidades

Otro de los objetivos del Sistema Universal de Salud es llevar los servicios médicos hasta las comunidades, mediante consultorios que permitan atender enfermedades comunes y dar seguimiento a los pacientes sin que tengan que trasladarse necesariamente a hospitales o unidades especializadas.

“Todos los hospitales son accesibles, pero ahora la visión es que sea acercable, que esté donde lo necesita la gente”, explicó el mandatario.

Detalló que el proyecto contempla la instalación de más de 12 mil consultorios en todo el país, donde se brindará atención médica, orientación preventiva, medicamentos y seguimiento a personas con enfermedades crónicas.

Estos espacios estarán destinados a resolver padecimientos respiratorios, gastrointestinales e infecciones comunes, además de atender a pacientes con diabetes, hipertensión, sobrepeso y colesterol elevado. También permitirán vigilar el desarrollo infantil, brindar atención inicial durante el embarazo y fortalecer las jornadas de vacunación y otras acciones de salud pública.

Durante el programa, transmitido por el Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas, el gobernador también destacó el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria en la entidad, donde ya concluyeron los hospitales de Ciudad Madero y Matamoros, además de los trabajos de reequipamiento del Centro Oncológico, el Hospital Infantil y otras unidades de atención especializada.

Prevención, medicamentos y salud materna

En materia de prevención, Villarreal Anaya resaltó la importancia de detectar oportunamente las enfermedades para evitar complicaciones y mejorar las condiciones de vida de la población. Advirtió sobre los riesgos relacionados con la obesidad, la falta de actividad física y los malos hábitos alimenticios, por lo que llamó a realizar revisiones periódicas para identificar padecimientos como diabetes, hipertensión y distintos tipos de cáncer.

Respecto al suministro de medicamentos, informó que, de acuerdo con los reportes del sector salud, el abasto para enfermedades crónicas en Tamaulipas se encuentra alrededor del 84 por ciento, mientras que para padecimientos infecciosos y tratamientos oncológicos supera el 94 por ciento.

Sobre la atención materna, destacó que el estado avanzó del lugar 30 al 19 a nivel nacional en el indicador de riesgo de muerte durante el embarazo. Asimismo, señaló que los hospitales del sector salud estatal acumulan más de tres meses sin registrar fallecimientos de mujeres embarazadas, según los informes presentados al Gobierno de Tamaulipas.

El mandatario también resaltó la instalación del Consejo Estatal de Salud, realizada el pasado viernes, como una medida para fortalecer la coordinación entre las instituciones médicas estatales y federales. Este organismo tendrá a su cargo supervisar los indicadores de atención, dar seguimiento a los programas de vacunación y evaluar la calidad de los servicios que recibe la población.

Reconocen producción de mezcal

Al finalizar el programa, Villarreal Anaya se refirió al Festival del Mezcal celebrado durante el fin de semana en San Nicolás, uno de los municipios con menor población de Tamaulipas, cuya cabecera municipal cuenta con alrededor de mil habitantes.

Indicó que este encuentro representa una oportunidad para fortalecer la producción artesanal, impulsar la comercialización y abrir nuevas alternativas económicas para las comunidades rurales de la entidad.

Recordó que Tamaulipas cuenta con denominación de origen para la producción de mezcal y tequila, aunque consideró que este potencial no había sido aprovechado en su totalidad. Por ello, señaló que su administración trabaja para respaldar a los productores y consolidar esta actividad como una fuente de ingresos para las familias que tradicionalmente se dedican a la elaboración artesanal de estas bebidas.

También reconoció los resultados de productores de San Carlos, San Nicolás y Miquihuana durante el encuentro nacional Mundo Mezcal 2026, realizado en octubre en la Ciudad de México, donde representantes de Tamaulipas consiguieron ocho medallas de oro, plata y bronce.

Entre los reconocimientos destacó el obtenido por el mezcal El Abuelo, originario de San Carlos, que consiguió una medalla de oro en su categoría y posteriormente recibió la distinción de campeón de campeones a nivel nacional.