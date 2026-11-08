DIF Oaxaca destina más de 336 millones de pesos a familias de la Cuenca del Papaloapan

Presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca, Irma Bolaños Quijano

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca destinó más de 336 millones 136 mil pesos a programas y acciones en beneficio de las familias de la Cuenca del Papaloapan, donde más de 50 mil 700 personas recibieron algún tipo de apoyo durante los casi cuatro años de la actual administración.

Los resultados fueron presentados por la presidenta honoraria del organismo, Irma Bolaños Quijano, durante el cuarto día de su Gira Estatal de Rendición de Cuentas, realizado en Loma Bonita, donde expuso las acciones emprendidas en materia de alimentación, atención a personas con discapacidad y protección de los derechos de las infancias y adolescencias.

Entre los principales resultados destacó la atención alimentaria para más de 45 mil 700 personas mediante los programas Desayuno de Letritas, Latido Nutritivo, Guisos de mi Pueblo, Itacate de mi Corazón y Alimentación Solidaria, dirigidos a niñas y niños en edad escolar, madres de familia, personas mayores y población en situación vulnerable.

Como parte de estas acciones también se instalaron 17 sistemas de captación de agua pluvial y se entregó equipamiento a 50 comedores escolares pertenecientes al programa Desayuno de Letritas.

Apoyos para personas con discapacidad y atención médica

En materia de rehabilitación, el DIF Oaxaca reequipó ocho Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR), con una inversión superior a seis millones de pesos, para fortalecer los servicios dirigidos a personas con discapacidad.

Además, mediante una jornada de prótesis ocular se benefició a 64 personas de la región, mientras que más de 11 recibieron atención gratuita a través de cirugías de paladar hendido.

A estos apoyos se sumó la entrega de bastones, andaderas, sillas de ruedas y muletas, con los que se favoreció la movilidad de 564 personas mayores y personas con discapacidad motriz.

Acciones para niñas, niños y adolescentes

El organismo también reportó actividades enfocadas en la protección de los derechos de las infancias y adolescencias. A través de 17 foros de Guardianes de los Derechos se reunió a 9 mil 840 asistentes, mientras que el programa Minutos para Imaginar acercó a 985 niñas y niños a la lectura.

Por otra parte, mediante Rompe el Tabú, un total de 4 mil 101 adolescentes recibieron información sobre sus derechos sexuales y reproductivos.

Durante la presentación de resultados, Irma Bolaños Quijano destacó la importancia de mantener el trabajo en las comunidades y reconoció la participación de quienes acudieron desde distintas localidades de la región.

El DIF Oaxaca reiteró que continuará con acciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las familias y ampliar el acceso a servicios y programas de asistencia social.