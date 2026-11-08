Marina del Pilar anuncia más becas, apoyos a madres autónomas y retiro anticipado para policías en Baja California

Marina del Pilar

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, presentó un balance de los resultados de su administración durante los últimos cinco años y anunció nuevos compromisos en materia de educación, apoyo social, seguridad, infraestructura y abastecimiento de agua.

Durante su Quinto Informe de Gobierno, la mandataria destacó que su administración buscará ampliar los programas sociales y fortalecer las condiciones laborales de distintos sectores de la población, además de impulsar proyectos estratégicos para el desarrollo de los siete municipios del estado.

Entre los principales anuncios destacó la duplicación de los recursos destinados a la Beca Corazón de Cimarrón, con el objetivo de que en 2027 el programa cubra el pago de inscripción de estudiantes de licenciatura de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

La gobernadora recordó que este apoyo, presentado durante su cuarto informe, ha beneficiado a más de 47 mil estudiantes en dos semestres, con la finalidad de evitar que las dificultades económicas se conviertan en un obstáculo para continuar sus estudios profesionales.

En materia de bienestar social, anunció que la Tarjeta Violeta tiene como meta incrementar su cobertura de 100 mil a 130 mil beneficiarias durante 2027, para avanzar hacia la atención total de las madres autónomas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con lo expuesto, este programa también genera beneficios indirectos para más de 223 mil niñas, niños y adolescentes, además de contribuir a que mujeres beneficiarias puedan continuar o concluir sus estudios de preparatoria y universidad.

Proponen reducir años de servicio para la jubilación policial

En materia de seguridad pública, Marina del Pilar anunció que presentará ante el Congreso de Baja California una iniciativa de reforma para permitir que las y los policías accedan a su pensión cinco años antes.

La propuesta contempla modificar la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana para reducir de 30 a 25 años el requisito de servicio, con entrada en vigor prevista para 2028.

La mandataria señaló que la iniciativa busca reconocer la labor de los elementos policiales y mejorar sus condiciones de retiro, aunque su aplicación dependerá del proceso legislativo correspondiente.

Planta desalinizadora y obras de infraestructura

En cuanto al abastecimiento de agua, la gobernadora informó que la planta desalinizadora de Playas de Rosarito ya se encuentra en construcción, mediante una inversión conjunta con el Gobierno de México superior a los 15 mil 600 millones de pesos.

Según lo señalado durante el informe, esta infraestructura permitirá incrementar hasta en 45 por ciento la disponibilidad de agua para la Zona Costa de Baja California.

Asimismo, reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para concretar este proyecto y otras obras estratégicas. Añadió que durante los últimos cinco años se han impulsado más de 100 obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento en la entidad.

En materia de movilidad e infraestructura urbana, destacó los programas Respira, Respira en tu Colonia y Calles Seguras, implementados en los siete municipios para mejorar los traslados, ampliar la pavimentación y fortalecer la seguridad vial.

También mencionó el Viaducto Elevado de Tijuana y las obras de conexión hacia Otay II, proyectos que forman parte de las acciones para mejorar la movilidad y la conectividad fronteriza.

Otro de los proyectos destacados fue el arranque del Puerto Punta Colonet, que contempla una inversión inicial anunciada de 41 mil millones de pesos en infraestructura carretera, ferroviaria y portuaria. La obra busca conectar el sur de Baja California con las rutas comerciales del Pacífico y generar oportunidades de empleo en la región.

Reportan inversión pública superior a 61 mil millones de pesos

En su balance financiero, Marina del Pilar informó que durante su administración se han destinado más de 61 mil 584 millones de pesos de recursos estatales a inversión pública.

De acuerdo con sus cifras, esta cantidad supera la inversión conjunta de las últimas tres administraciones estatales. Además, señaló que, al sumar los recursos federales, se prevé cerrar 2026 con 200 mil millones de pesos destinados a obras, proyectos y equipamiento.

La gobernadora atribuyó estos resultados a una administración financiera ordenada, que, aseguró, ha permitido atender compromisos heredados y cumplir con las aportaciones a la UABC, las participaciones a los ayuntamientos, los salarios del magisterio y de los trabajadores estatales, así como las pensiones y jubilaciones.

Durante su mensaje, también reconoció el respaldo de los gobiernos federales encabezados por Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo para impulsar proyectos y acciones en Baja California.

Finalmente, la mandataria convocó a mantener la coordinación entre los distintos sectores y niveles de gobierno para continuar con los proyectos de desarrollo, infraestructura y bienestar en beneficio de las familias bajacalifornianas.