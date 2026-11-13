Autopista Mante–Tula obtiene segundo lugar nacional en premio de infraestructura de Cemex

La Autopista Mante–Tula, en Tamaulipas, obtuvo el segundo lugar nacional en la categoría de Infraestructura y Movilidad de la edición 35 del Premio Obras Cemex, un reconocimiento que distingue proyectos de construcción por sus características técnicas, innovación, diseño y aportaciones al desarrollo.

La vía carretera se ubicó detrás del Puente Las Truchas, en Nayarit, que obtuvo el primer lugar, mientras que la Carretera a Chapala F4 ocupó la tercera posición.

Con una extensión de 106.69 kilómetros, la autopista comunica a los municipios de El Mante, Ocampo y Tula, y representa una alternativa de conexión entre el sur de Tamaulipas, la región huasteca y el centro del país. También facilita el enlace terrestre con el corredor industrial del Bajío y la zona portuaria de Altamira.

Entre sus principales elementos de infraestructura se encuentra el túnel Ing. Américo Villarreal Guerra, de aproximadamente 1.8 kilómetros, además de 22 puentes, pasos vehiculares y entronques que forman parte de su desarrollo carretero.

El proyecto también fue destacado por sus aportaciones a la conectividad regional y las oportunidades que puede generar para el transporte de personas y mercancías, así como para las actividades comerciales, industriales y turísticas.

Durante una visita de supervisión, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, señaló que la carretera representa una oportunidad para fortalecer la economía del sur de la entidad y la zona conurbada de Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

La autopista comenzó a operar parcialmente el 30 de marzo de 2026, después de más de 15 años desde que fue concesionada. Su desarrollo requirió retomar procesos administrativos, regularizar permisos y avanzar en la liberación del derecho de vía.

Autopista Mante–Tula obtiene segundo lugar nacional en premio de infraestructura de Cemex

Dos reconocimientos en un año

El premio otorgado por Cemex se suma a otra distinción recibida por la infraestructura en abril de 2026, cuando el GRI Institute le concedió el reconocimiento ESG: Proyecto de Desarrollo Sostenible en Infraestructura del Año, relacionado con la incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza.

Entre las medidas ambientales reportadas durante su construcción se encuentra un programa de reforestación de aproximadamente 300 mil árboles en más de 270 hectáreas, así como la reubicación de más de 32 mil ejemplares de flora nativa.

De esta manera, la Autopista Mante–Tula suma dos reconocimientos durante 2026: uno relacionado con sus características de ingeniería y construcción, y otro con las acciones de sostenibilidad incorporadas al proyecto.