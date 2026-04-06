Hidalgo acumula más de 500 laudos laborales y alerta por fraudes con ofertas de empleo en el extranjero

Secretaría del Trabajo de Hidalgo Óscar Javier González, informó que la entidad mantiene más de 500 laudos pendientes entre ayuntamientos, dependencias estatales y organismos descentralizados. Además, advirtió sobre estafas relacionadas con falsas ofertas laborales en redes sociales

Durante la conferencia mañanera estatal, el secretario del Trabajo del estado de Hidalgo, Óscar Javier González, detalló que actualmente hay más de 500 laudos en proceso, repartidos entre los 84 municipios, las distintas secretarías del gobierno y los organismos descentralizados.

Parte de esos casos están sujetos a amparos directos e indirectos que requieren resolverse en juzgados federales antes de poder avanzar.

El funcionario también habló de un problema que ha ido en aumento: las denuncias por fraude contra personas que buscan empleo; la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo tiene registradas cinco querellas en las que las víctimas perdieron su dinero al confiar en supuestas ofertas laborales que circulaban en redes sociales.

Según González, algunos anuncios prometían hasta 30 dólares por hora para trabajar en Estados Unidos o Canadá, cifras que calificó como incongruentes y que encendieron focos de alerta entre la población.

Por ello pidió a la ciudadanía acudir primero a la Secretaría del Trabajo si tienen dudas y evitar intermediarios.

Recordó que sí existen empresas agrícolas estadounidenses que han solicitado personal hidalguense, pero aclaró que cualquier proceso legítimo se gestiona directamente a través de la dependencia.

En esta administración, dijo, se han colocado 3 mil 802 personas en empleos en el extranjero: 3 mil 573 en Canadá, 208 en Estados Unidos y 22 en Alemania.

El funcionario agregó que otros dos mil 6 jornaleros agrícolas fueron vinculados a trabajos en distintos estados del país. La mayoría se trasladó a Sonora (mil 259), mientras que el resto viajó a Coahuila (556), Jalisco (143), Sinaloa (34), San Luis Potosí (8) y Baja California (6). Además, recientemente se autorizó la colocación de 39 personas para 50 vacantes ofrecidas por empresas agrícolas estadounidenses; los beneficiarios provienen principalmente de Tepehuacán de Guerrero, Yahualica, Molango y Calnali, y ya están en proceso de obtener su visa y contratos formales.

González informó también que, a través del Servicio Nacional de Empleo Hidalgo, la secretaría ha logrado colocar a 16 mil 976 personas en trabajos formales.

Esta cifra representa el 44.2% de los 38 mil 382 empleos registrados ante el IMSS. Para ello se han organizado 37 ferias y jornadas laborales con la participación de 946 empresas que ofrecieron 22 mil 488 vacantes.