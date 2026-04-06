Se registran 229 casos de gusano barrenador en Hidalgo; alistan comité especial para enfrentar la plaga

Gusano Barrenador En menos de dos meses, Hidalgo acumuló 229 casos en ganado y perros callejeros, de los cuales más de la mitad ya se recuperó.

Del 14 de febrero al 6 de abril, Hidalgo sumó 229 animales infectados por gusano barrenador, entre ganado y perros en situación de calle, informó este lunes el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural estatal, Napoleón González Pérez.

Explicó que 103 de esos casos continúan bajo tratamiento veterinario y los 126 restantes ya se recuperaron por completo asegurando que ninguno de los animales ha muerto y que quienes ya sanaron pueden destinarse sin problema para carne o leche.

El funcionario señaló que en las próximas semanas se integrará un comité estatal para combatir esta plaga, que empezó a detectarse a nivel nacional desde noviembre de 2024. Hasta hoy, el país acumula 19 mil 474 animales afectados, de los cuales mil 290 siguen infectados.

En Hidalgo, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria confirmó presencia del parásito en 36 municipios, que representan casi la mitad del territorio. Los ayuntamientos con más registros son Huehuetla (19), La Misión (17), Tlalchinol (8), Tenango de Doria (6) y Huejutla de Reyes (5).

La mayoría de los contagios se dieron en corrales: 187 fueron bovinos, cinco equinos, cuatro porcinos y cuatro ovinos. También hubo 14 perros infectados, principalmente animales abandonados que, tras peleas o heridas sin atención, terminan expuestos a la mosca que deposita las larvas.

Durante la conferencia, González pidió a ganaderos y población en general mantenerse atentos a cualquier lesión en los animales, ya que la mosca solo pone las larvas en heridas abiertas, especialmente en ombligos de crías recién nacidas.

Recomendó limpiar y aplicar desinfectantes conocidos como “el azul o violeta” en cuanto aparezca una lesión. Mencionó que, por su comportamiento, esta plaga podría permanecer en la región por al menos una década, por lo que ya se realizan campañas informativas, capacitaciones y se entrega medicamento a productores.

En cuanto a inversión, el secretario destacó que mientras la administración pasada destinó 459 millones de pesos al campo en seis años, el actual gobierno ha invertido más de 2 mil 267 millones en solo cuatro.

Entre los programas reforzados mencionó el apoyo productivo para mujeres rurales, que pasó de 30 a 80 millones de pesos entre 2023 y 2026, recurso que sirve para desarrollar huertos, crianza de aves y adquirir equipo agrícola.