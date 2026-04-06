Suman 268 robos de vehículos en Higalgo durante primer bimestre de 2026

Robo a vehículos en Hidalgo (Rogelio Morales Ponce)

Durante el primer bimestre del 2026, Hidalgo reportó un total de 268 robos de vehículos, de los cuales 137 ocurrieron en enero y 131 en febrero, esto según el reporte de Incidencia Delictiva del Fuero Común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Del total de robos ocurridos en enero, 39 fueron cometidos con violencia y 98 sin violencia, además, en febrero se contabilizaron 37 hechos violentos y 94 sin ello.

Asimismo, 57 conductores fueron víctimas de robos dentro de sus automóviles, de los cuales 51 fueron hechos con violencia.

El informe también contabilizó 236 robos de motocicletas, 125 de ellos en enero y 111 en febrero, de estos, 37 fueron con violencia y, 20 en enero y 17 en febrero, siendo el resto de casos sin agresión. En cuanto al robo de autopartes, se presentaron un total de 11 casos, cinco en enero y seis en febrero, en los cuales no hubo violencia; y el robo a transportistas sumó un total de tres casos en el estado, todos cometidos con violencia.

En el transporte público, se acumularon un total de 71 robos; 56 ocurrieron en transporte público individual (taxi) y 15 en transporte público colectivo (combis). En el caso de los taxis, 51 incidentes se registraron con violencia y cinco sin ella; mientras que en el transporte colectivo, dos se dieron con violencia y tres sin ella. El informe también reveló 77 robos en la vía pública, de los cuales 45 fueron en enero y 32 en febrero; 64 se dieron con violencia y 13 sin ella.

Asimismo, ocurrieron 164 robos a transeúntes en espacios abiertos al público, de ellos 86 en enero y 78 en febrero; 137 ocurrieron con violencia y 27 sin violencia.