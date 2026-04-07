Fraude y violencia familiar lideran denuncias en arranque de 2026 en Hidalgo

El inicio de 2026 no dio tregua en materia de seguridad en Hidalgo. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el fraude y la violencia familiar se posicionaron como los delitos con mayor número de denuncias durante el primer bimestre del año.

A nivel estatal, los datos muestran un panorama que va más allá de estos dos ilícitos. Se registraron 446 casos de fraude, 102 abusos de confianza, 8 extorsiones, 633 daños a la propiedad y 174 despojos, lo que refleja una presión constante en distintos frentes de la incidencia delictiva.

En el caso de Pachuca, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) detalló que se iniciaron 172 denuncias por fraude y 209 carpetas de investigación por violencia familiar, confirmando la tendencia al alza de estos delitos en la capital.

El robo se mantiene como el tercer ilícito con mayor incidencia. El informe desglosa 77 asaltos a comercios, 33 robos a casa habitación, 38 robos de motocicletas y 18 de automóviles, cifras que evidencian que la inseguridad patrimonial sigue siendo una preocupación cotidiana.

En contraste, los delitos con menor incidencia fueron la suplantación de identidad, con 16 casos registrados, y el homicidio doloso, con apenas dos carpetas de investigación en el periodo.

Aunque algunos indicadores parecen contenidos, el predominio de delitos como el fraude y la violencia familiar pone sobre la mesa un problema doble: afectaciones al patrimonio y tensiones al interior de los hogares.

Durante el arranque del año, lejos de mostrar una desaceleración, las cifras dejan ver que la incidencia delictiva sigue marcando la agenda en la entidad.