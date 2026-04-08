Captan en video agresión física a un hombre en Mineral de la Reforma

Agresión física a un hombre en Mineral de la Reforma

De acuerdo a un video que ha comenzado a circular en redes sociales, un grupo de persona llegó a una vivienda que se ubica en la colonia Militar, en Mineral de la Reforma y comenzaron un ataque contra el inmueble. Las personas que quedaron retratadas en el video lanzaron piedras y golpearon la puerta.

A continuación, se ve como un hombre salió del domicilio con el objetivo de hacerle frente a quienes se encontraban afuera. La reacción por parte de los agresores fue lanzar una pierda que lo golpeo en la cabeza, provocando así su caída.

Ya en el suelo, el grupo de personas continuó agrediendo al afectado, generando reacciones entre los usuarios de las plataformas digitales.

Por otro lado, los testigos señalaron que los presuntos responsables contaban con el supuesto respaldo de un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH).

Por el momento, no se ha emitido ningun comunicado oficial que presente información acerca del estado de salud del hombre lesionado. De igual manera, se desconoce la ubicación de quienes participaron en la agresión en este municipio.