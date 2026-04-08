Hidalgo

Entre los cambios más importantes destaca la adición del artículo 26 Bis, que establece la obligatoriedad del paso “uno por uno” en cruceros o intersecciones de igual jerarquía que no cuenten no semáforos ni señalización

Hidalgo aprueba nuevas reformas de tránsito reforzando la seguridad en peatones

Por Brayan Chaga
Nuevas reformas de tránsito (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

El Congreso de Hidalgo aprobó una serie de reformas a la Ley de Tránsito y Seguridad Vial que buscan mejorar la convivencia en las vialidades, reforzar la seguridad de peatones y ordenar la circulación vehicular mediante nuevas obligaciones y sanciones.

Entre los cambios más importantes destaca la adición del artículo 26 Bis, que establece la obligatoriedad del paso “uno por uno” en cruceros o intersecciones de igual jerarquía que no cuenten no semáforos ni señalización.

La disposición indica que los automovilistas deberán hacer alto total y permitir el avance alternado conforme al orden de llegada, priorizando en todo momento a peatones, ciclistas y otros usuarios vulnerables.

Asimismo, se fortalece el derecho preferente del peatón con la reforma al artículo 67, con lo cual, los conductores estarán obligados a detener completamente su vehículo cuando una personas esté cruzando o manifieste su intención de hacerlo en esquinas o pasos peatonales.

Las modificaciones también fortalecen las sanciones en materia de identificación vehicular, ya que el artículo 68 prohíbe el uso de porta placas, micas o cualquier aditamento que dificulte la visibilidad de las placas de circulación, así como elementos que alteren hologramas o códigos oficiales. Estas conductas fueron incorporadas al artículo 127 como motivo de infracción, con multas que van de tres a 50 Unidades de Medida y Actualización (UMA), dependiendo de la gravedad.

Además, el decreto agrega el concepto de educación vial como un eje fundamental, definido como un conjunto de acciones orientadas a fomentar una cultura de respeto y seguridad en la vía pública. Para esto, se contempla el uso de tecnologías de la información como herramienta para fortalecer dichas acciones.

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