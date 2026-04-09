Hidalgo se prepara para paro de transportistas

Paro de transportistas será el 13 de abril

Los transportistas de Hidalgo han convocado un paro de actividades este 13 de abril, asegurando que la región ha sufrido los mayores incrementos de gasolina y mantenimiento de unidades.

El presidente de Transportistas Unidos de Hidalgo, Alberto Tapia, se pronunció al respecto señalando que su lucha no es únicamente la mejora de las unidades sino además mantener la viabilidad del servicio de transporte en el estado.

A su vez, la principal exigencia para el paro que se llevará a cabo es el ajuste de las tarifas de transporte público, donde aseguran los paristas que los incrementos de la gasolina y el mantenimiento de las unidades ha sido muy costoso.