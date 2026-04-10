Con repertorio de valses, la OSUAEH llegará a San Lázaro en concierto gratuito: fecha, hora y lugar del recital en CDMX

Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (OSUAEH) Para la orquesta, esta presentación representa una oportunidad de ampliar su presencia más allá de Hidalgo.

La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (OSUAEH) es una de las principales agrupaciones culturales del estado de Hidalgo.

Integrada por músicos profesionales, su labor combina conciertos académicos y presentaciones abiertas al público.

Su repertorio abarca desde música clásica internacional hasta obras mexicanas y programas temáticos, con el objetivo de difundir la música sinfónica, acercar la cultura a distintos públicos y representar a Hidalgo a nivel nacional.

¿Cuando y donde será el concierto de la OSUAEH?

La presentación se realizará el próximo 15 de abril del 2026 a las 18:00 horas en el lobby del Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México.

El acceso al recinto será a partir de las 17:00 horas para el público registrado.

Repertorio del concierto de la OSUAEH en CDMX

El concierto estará compuesto principalmente por valses de autores reconocidos, tanto europeos como mexicanos. Bajo la dirección de su titular, la agrupación interpretará piezas de compositores como Piotr Tchaikovsky, Mijaíl Glinka, Macedonio Alcalá, Enrique Mora y Aleksandr Glazunov.

El programa también incluirá obras emblemáticas como “Dios nunca muere”, considerado un himno cultural de Oaxaca; fragmentos de la zarzuela “La boda de Luis Alonso”, y el “Huapango” de José Pablo Moncayo, una de las composiciones mexicanas más reconocidas a nivel internacional.

La Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (OSUAEH) Para la orquesta, esta presentación representa una oportunidad de ampliar su presencia más allá de Hidalgo.

Presentación de la Orquesta de la UAEH fuera de Hidalgo

Para la orquesta, esta presentación representa una oportunidad de ampliar su presencia más allá de Hidalgo.

Su director artístico destacó que llevar este tipo de repertorio a otros escenarios implica también un reto para los músicos, al enfrentarse a públicos distintos y espacios nuevos.

Como parte de esta proyección nacional, la OSUAEH tiene contempladas próximas presentaciones en recintos como el Teatro del Bicentenario en León, Guanajuato, y la Sala Nezahualcóyotl de la UNAM.

¿Cuánto costará el boleto de la presentación de OSUAEH ?

El acceso al evento será gratuito, pero requiere registro previo.

Las personas interesadas podrán ingresar al recinto a partir de las 17:00 horas, siempre que hayan completado su inscripción por teléfono o correo electrónico y presenten una identificación oficial.

El registro se realiza al número: 55 5036 0000, extensión 52038, o mediante el correo: marisol.carrillo@diputados.gob.mx