Hidalgo aprueba Plan B electoral; reducirá regidores en al menos 14 municipios

Plan B electoral reducirá regidores en al menos 14 municipios de Hidalgo Municipios con mayor población tendrán que recortar regidurías para cumplir con el nuevo límite constitucional

La reforma electoral conocida como Plan B ya tuvo luz verde en Hidalgo y traerá cambios directos en la integración de los ayuntamientos, donde al menos 14 municipios deberán reducir el número de regidores para ajustarse al nuevo tope establecido a nivel federal.

El Congreso local aprobó la iniciativa con 25 votos a favor, dando paso a la modificación del artículo 115 constitucional, que fija que los cabildos estarán conformados por una presidencia municipal,

una sindicatura y entre siete y 15 regidurías. Esto impacta principalmente a municipios que actualmente superan ese límite.

¿Qué municipios tendrán que reducir regidores?

Entre los casos más visibles están Pachuca, Tulancingo y Tula de Allende, además de Mineral de la Reforma, Tizayuca y Huejutla, donde el número de regidores llega hasta 19, por lo que tendrán que ajustar su estructura.

La medida también alcanzará a municipios de tamaño medio como Actopan, Atotonilco de Tula, Cuautepec de Hinojosa, Ixmiquilpan, Tepeapulco, Tepeji del Río, Tezontepec de Aldama y Zempoala, que igualmente rebasan el rango permitido.

Cambios adicionales que incluye la reforma

Además de la reducción en cabildos, la reforma incluye otros cambios: establece paridad de género en la integración de los ayuntamientos, prohíbe postular a personas con parentesco cercano a funcionarios en funciones durante los últimos tres años y elimina la reelección consecutiva de diputaciones locales.

También fija límites al gasto de los congresos estatales, que no podrán exceder el 0.70 por ciento del presupuesto total de cada entidad, y recorta beneficios como seguros privados y prestaciones adicionales para consejeros y magistrados electorales.

El decreto entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y a partir de ese momento los congresos estatales tendrán hasta el 30 de mayo de 2026 para armonizar su legislación.

Postura del alcalde de Pachuca

En Pachuca, el alcalde Jorge Reyes Hernández expresó su respaldo a la reforma, aunque evitó definir una postura sobre la reducción de regidores.

Señaló que será necesario revisar cómo se aplicarán los cambios y considerar las características de cada municipio.