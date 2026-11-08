Roban material radiactivo tras volcadura de unidad en Tlaxcala; activan alerta en Hidalgo

Robo de material radiactivo en Tlaxcala

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) activó una alerta en siete entidades del país tras el robo de material radiactivo que era transportado por carretera en Tlaxcala. El operativo de búsqueda incluye a autoridades de Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz y la entidad donde ocurrió el incidente.

El cargamento salió del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), ubicado en La Marquesa, Estado de México, y tenía como destino Xalapa, Veracruz. Sin embargo, durante la madrugada del sábado 7 de noviembre, la unidad que lo trasladaba volcó sobre la carretera Huamantla-Tlaxcala, momento en que personas desconocidas sustrajeron varias cajas con sustancias radiactivas.

Entre el material reportado como robado se encuentran tres generadores de Tecnecio, cuatro cajas de Yodo-131, una de Talio y otra de Samario. La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) notificó a las autoridades de las siete entidades para coordinar las acciones de localización.

Advierten sobre riesgos por manipulación del material

Aunque las sustancias fueron clasificadas en la Categoría 4, considerada de bajo riesgo por el Organismo Internacional de Energía Atómica, la exposición directa puede ocasionar daños a la salud. Por ello, las autoridades solicitaron a la población mantenerse alejada de cualquier objeto que pudiera contener el material sustraído.

La Subsecretaría de Protección Civil de Hidalgo también pidió reportar cualquier hallazgo o situación irregular al número de emergencias 911. La dependencia señaló que todavía se desconocen las condiciones en las que se encuentra el cargamento, por lo que es necesaria la coordinación con las autoridades federales.

Entre las recomendaciones se encuentra no tocar, abrir, mover ni manipular posibles embalajes; alejarse de inmediato y evitar que otras personas se aproximen. En caso de localizar algún objeto sospechoso, se debe mantener una distancia de seguridad de al menos cinco metros y avisar a los servicios de emergencia.

Protección Civil enfatizó que la población no debe intentar recuperar ni trasladar el material radiactivo, sino permitir que personal especializado se encargue de atender el hallazgo.