Lemus convoca a legisladores federales y locales a trabajar en unidad por Jalisco; responden al llamado 

Unidad en Jalisco

En una reunión celebrada en Casa Jalisco, el Gobernador del Estado, Pablo Lemus Navarro, invitó a legisladoras y legisladores locales y federales de todas las fuerzas políticas a colaborar en conjunto para enfrentar los retos del estado y buscar acuerdos en beneficio de la ciudadanía.

Al encuentro, calificado como histórico por el mandatario, asistieron 62 de los 74 legisladores del Congreso del Estado y del Congreso de la Unión; considera que se marca un esfuerzo por tender puentes entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

“Hoy que estoy al frente del Ejecutivo Estatal, entiendo la enorme responsabilidad de gobernar bien a Jalisco, y para eso necesitamos trabajar con unidad. Jalisco y México la requieren”, expresó Lemus.

La reunión tuvo como propósito abrir un espacio de diálogo y cooperación, más allá de las diferencias partidistas, según se dio a conocer, para atender temas como seguridad, desarrollo económico, salud, educación, infraestructura y presupuesto.

El Gobernador destaca la necesidad de construir acuerdos y mantener un diálogo respetuoso, invitando a las y los legisladores a presentar propuestas que beneficien al estado.

“Voy a gobernar para todas y todos, sin importar colores partidistas, y si tienen proyectos que ayuden a Jalisco, preséntenmelos y los revisaremos juntos”, afirma Lemus a los Legisladores.

Lemus sugirió que este tipo de encuentros se mantengan en el futuro para seguir trabajando de manera cercana, y subraya la importancia de una relación de respeto con la Federación. Horas previas a este encuentro el mismo Lemus acudió a Ciudad de México para acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum en su mensaje a la nación del Plan México como respuesta a los aranceles de Donald Trump.

“Con la Presidenta Claudia Sheinbaum hemos tenido un diálogo respetuoso y acuerdos”, comentó, enfatizando su interés en coordinarse también a nivel nacional.

Este primer acercamiento busca ser un paso inicial para fortalecer la colaboración entre poderes y avanzar en soluciones concretas, con la intención de poner el diálogo y la cooperación como base para el trabajo en el estado, sin embargo, no todos los legisladores invitados estuvieron de acuerdo, como Alejandro Puerto, diputado sin partido antes ligado a Morena, quien dio a conocer que acudió al llamado, pero abandonó Casa Jalisco al escuchar a Pablo Lemus.

“Hace unos minutos me retiré de la reunión que convocó Pablo Lemus con las y los legisladores de todos los partidos de Jalisco. Me queda claro que el verdadero objetivo no era trabajar por el Estado, sino perseguir una primera plana que haga pensar que las y los legisladores ‘cierran filas’ con Lemus. Muy lamentable que se pierdan de esta manera oportunidades históricas de hacer algo relevante como reformar la Fiscalía de Jalisco”, expresa el diputado.

Otra más fue la diputada del extinto partido Futuro, Mariana Casillas, quien dio a conocer su rechazo a lo ocurrido en Casa Jalisco.

“Fui convocada a una mesa de trabajo que no fue tal cosa. Decidí no asistir. Rechazo las simulaciones disfrazadas de diálogo que organiza el gobernador. No estamos para validar montajes, y mucho menos para legitimar un proyecto que no compartimos”, enfatiza.

Quienes sí acudieron e incluso posaron para la foto fueron el Senador de Morena Carlos Lomelí Bolaños, crítico de los gobiernos locales de Movimiento Ciudadano; la diputada local del Partido Verde Yussara Canales, quien se fotografió con Lemus; el diputado local de Morena Alberto Alfaro; además el legislador federal Alberto Maldonado; entre otros.