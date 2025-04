33 Revoluciones: Joshua León

Su nombre de pila es Joshua Alexander Márquez Villanueva, mejor conocido como Joshua León, de 20 años de edad, de origen mexicano pero residente de Miami, es apadrinado por dos grandes de la música: Emmanuel y el cantautor español Alejandro Jaen, quien es el compositor de “Adicto”.

Cantante y compositor, Joshua León presenta su más reciente sencillo: “Recuérdame Amar”, una emotiva canción que explora la lucha interna de quien, tras sufrir desilusiones amorosas, busca abrir su corazón nuevamente.

Joshua León

Alejándose del romanticismo idealizado de temas previos como “Adicto” o “Mi Rosa”, en esta ocasión Joshua se sumerge en la vulnerabilidad de un corazón herido que se atreve a sentir de nuevo.

La era del romanticismo clásico y la tragedia del romance fueron clave para definir la dirección de esta canción, comparte el artista, además, “Recuérdame Amar” tiene un vínculo especial con su éxito anterior, “Mi Rosa”, ya que la misma actriz participa en el video, creando una posible conexión entre ambas historias.

Este lanzamiento forma parte de una etapa creativa en la que el cantante explora nuevas formas de expresión musical.

En abril, Joshua lanzará un EP que incluirá “Recuérdame Amar” y “Mi Rosa”, junto con otras dos canciones inéditas, ampliando su universo sonoro.

Aunque aún no hay fechas confirmadas, el artista expresa su entusiasmo por la posibilidad de presentarse en la Ciudad de México, donde espera conectar con su creciente base de seguidores: “Mi estilo es romántico, pero en constante evolución. ‘Recuérdame Amar’ usa sonidos modernos para transmitir emociones profundas, y seguiré explorando nuevos estilos para sorprender a mi público”, comenta Joshua.

"Recuérdame Amar", de Joshua León

Platicamos con Joshua León:

—¿Cómo nace ‘Recuérdame Amar’?

—La canción nació con una sola frase: “Ámame para poder recordar cómo se siente eso”. A partir de esa idea surgió el concepto de la canción.

—¿En dónde grabaste tus canciones y quién es el productor?

—Grabé las canciones en México con Suena Tribu, la mayoría de las canciones de este año se harán en ese formato.

—¿Crees que aún perduran esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores?

—Creo que muchas personas, si no es que la mayoría, comienzan de esa manera, pero el desamor puede volver a la gente amarga, destruir la confianza y la pasión que vienen con el concepto del amor. En el fondo, pienso que todos podemos ser ese tipo de amantes, y en algún momento deseamos volver a serlo.

—¿Planes para presentaciones?

—Actualmente el plan es lanzar estas canciones y ver la recepción del público, haré una presentación en Dubái, en noviembre, si surgen otras oportunidades, sin duda las aprovecharé.

—¿Tus cinco mejores canciones de amor?

—“Deja que salga la Luna”, “Lady” de Kenny Rogers, “La Malagueña”, “Lost on You” de LP, “El Triste” de José José.

—¿El amor debería de tener fecha de caducidad?

—No, el amor no debería tener fecha de caducidad, pero sí debería evolucionar con el tiempo. El amor no es solo esas mariposas positivas que uno siente, y aun cuando se tienen, eso no es lo que hace que el amor perdure. El amor puede ser doloroso, difícil. Es la decisión de amar lo que lo hace durar.