Tlaquepaque borra deudas de hasta 20 años a locatarios y refuerza apoyos sociales

Durante la décima sesión de cabildo de San Pedro Tlaquepaque, se aprobó una medida que permitirá a los locatarios de los 13 mercados municipales regularizar su situación fiscal, dejando sin efecto adeudos históricos acumulados durante los últimos 15 o incluso 20 años.

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, explicó que esta iniciativa busca fortalecer la economía local y brindar certeza jurídica a los comerciantes, muchos de los cuales heredaron deudas producto de administraciones pasadas que operaban con procesos deficientes o sin registros formales.

“En lugar de hacer el cobro directamente en las arcas del Ayuntamiento, se hacían recibos o no se hacía nada, fomentando la irregularidad por no generarles derechos. Creo que ellos (los comerciantes) simplemente tenían muchos años que no hacían pagos. Se acumularon deudas enormes”, señaló la alcaldesa.

La regularización contempla únicamente los últimos dos años de adeudos, y se recurrirá al Código Civil para implementar esta disposición. Además, el gobierno municipal podrá ofrecer descuentos en multas y recargos, medida que ha sido bien recibida por los comerciantes.

En la misma sesión, el cabildo aprobó un exhorto a la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco para aumentar el número de unidades en la ruta 50 “Arroyo Hondo”, que da servicio a la colonia Nueva Santa María y zonas aledañas. La alcaldesa informó que ya han sostenido reuniones con el secretario de Transporte, Diego Monraz, para mejorar la conectividad en el municipio.

También se discutió la necesidad de ampliar rutas como la 63, que da servicio al Centro Universitario de Tlaquepaque de la Universidad de Guadalajara, en el Cerro del Cuatro, así como implementar líneas en colonias como El Zalate, actualmente sin cobertura.

Finalmente, se aprobó la suscripción de un convenio de colaboración con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, con el fin de difundir cédulas de personas desaparecidas en espacios públicos municipales, como pantallas, vitrinas y estrados en las dependencias.

“Nosotros vamos a empezar a trabajar ya, no es necesario esperar el convenio formal para tomar acción”, afirmó Pérez Segura, subrayando que esta iniciativa no tiene fines políticos, sino humanitarios.