Ante sospechas de candidatos vinculados al crimen, se confirma que elección judicial “es un desastre”: Clemente Castañeda

Entrevista con Clemente Castañeda Ha sido un proceso desaseado, dijo.

El proceso de elección del Poder Judicial “es un absoluto desastre”. La bancada de Morena en el Senado hoy quiere corregir lo que no hicieron en etapas previas, como la depuración de candidaturas a jueces, magistrados y ministros que no cumplen con los requisitos necesarios, advirtió el coordinador de los senadores de MC, Clemente Castañeda.

En entrevista, el senador jalisciense del partido naranja afirmó que detrás de la elección del próximo 1 de junio está la intención de Morena por capturar políticamente al Poder Judicial. En ese intento de captura se pueden colar grupos como el del crimen organizado, apuntó.

Ahora, el propio presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, anunció que van a impugnar 20 candidaturas al tener indicios de que están vinculadas con el crimen organizado.

“Hoy quieren corregir lo que se debió haber corregido en una etapa previa. Recordemos que fueron los propios poderes públicos, el Legislativo entre ellos, el que hizo una primera depuración de las candidaturas. ¿Por qué no tuvieron a tiempo esa información? ¿Quién coló esas candidaturas? ¿Por qué nadie las observó?”, se preguntó el senador jalisciense.

Ahora que los candidatos ya tienen derechos adquiridos, pues “a alguien se le ocurre hacer esta impugnación que no sabemos si va a prosperar o no, porque tampoco los procedimientos para retirarle a alguien una candidatura están claros”, señaló.

Clemente Castañeda agregó: “¿Por qué no están claros? porque toda la configuración de este proceso electoral se hizo sobre las rodillas, sin cuidar aspectos importantes, como filtros elementos para que el crimen organizado o cualquier otro grupo de interés legítimo o ilegítimo no colaran a estas candidatas y candidatos en la boleta final”.

- ¿Ya no se va a poder revertir la elección de esos 20 candidatos?, ¿qué se puede hacer?, se le insistió.

-Yo creo que están metidos en un problema. Están metidos en un problema porque los mecanismos para sustituir a alguien no están del todo claros.

Entiendo que esta impugnación la tendrá que conocer el Tribunal Electoral, pues es el que le ha hecho prácticamente de ‘bateador emergente’ en todo lo que no han podido culminar en el proceso electoral de manera adecuada, porque no está en la ley. Una vez más le van a echar la bolita al Tribunal Electoral, que ya sabemos que no es necesariamente independiente en muchas de sus decisiones, y que ahora lo van a poner a corregirle la plana a alguien que no hizo adecuadamente su trabajo.

-Varios senadores de oposición han señalado que esta será una ‘narcoelección’, ¿usted lo cree?, se le preguntó.

-Yo creo que es un desastre de elección. Es un desastre en términos de su organización, con todo respeto para el INE, en términos presupuestales, en términos logísticos, en términos de difusión, y por supuesto, lo que nosotros hemos dicho -y esto se confirma- es que lo que hay detrás es un intento por capturar políticamente al Poder Judicial.

Castañeda dijo que de acreditarse que algunos candidatos a juzgadores están relacionados con el crimen organizado, ojalá que sí se les pueda retirar la candidatura.

Sin embargo, “con esto no se soluciona el problema de fondo que tiene este proceso, que es un proceso hecho sobre las rodillas, poco cuidado, con una legislación al vapor y que no cumple con los criterios elementales de un proceso electoral.