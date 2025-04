Legislador propuso que los padres compraran útiles escolares con vales, pero no se aceptó

Apoyo. Se buscaba apoyar a comercios locales.

Una iniciativa del diputado de Morena, Alejandro Barragán Sánchez, para modificar las reglas de operación del programa “Listo Jalisco” e incorporar vales canjeables en la adquisición de uniformes y útiles escolares, fue rechazada al no lograrse la mayoría absoluta en el Congreso del Estado, esto ante la negativa de la mayoría de legisladoras y legisladores de otros grupos parlamentarios.

El Legislador de Morena defendió el derecho de las madres y los padres de familia para acceder a una alternativa probada y eficiente de apoyo social mediante el otorgamiento de vales de uso exclusivo para la compra de los insumos que requieren sus hijas e hijos, además de que esta modalidad aprovecha el 100 por ciento de los recursos que corresponden a los impuestos que pagan las y los jaliscienses y se reduce el riesgo de la adquisición de bienes que no sean utilizados.

“Las y los legisladores de Movimiento Ciudadano están en contra de una opción que estimula el comercio local y garantiza el aprovechamiento del recurso. Y contrario a lo propuesto, optan por opciones de costosa operatividad”, refirió desde la tribuna el diputado Alejandro Barragán.

En la más reciente sesión legislativa, el representante del distrito 19, con sede en Ciudad Guzmán, lamentó que los legisladores de Movimiento Ciudadano se hayan opuesto al acuerdo legislativo que invitaba al gobernador y a la titular de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS), para que se adicionara una modalidad de incorporación al programa por parte de los municipios, identificada con la letra “C”, de entrega mediante vales a las Reglas de Operación del programa social.

La propuesta, dijo, tampoco prosperó por la abstención que expresaron las y los diputados del PAN, PRI Y PVEM, lo que impidió que el voto de las y los diputados que estaban a favor de la iniciativa alcanzara la mayoría necesaria.

En su exposición de motivos, explicó que esta nueva modalidad dio buenos resultados en el municipio de Zapotlán El Grande, además de que fue evaluado por la autoridad fiscalizadora.

Las ventajas de que a las madres y los padres de familia se les entreguen vales para la compra de uniformes y útiles escolares, permite que éstos sean adquiridos en comercios autorizados en la localidad y sea el artículo que se adapte exactamente al requerimiento de la alumna o el alumno; se tiene la posibilidad de probar, revisar, medir, comparar precios, servicios y calidades de los artículos a adquirir, así como se evitan las filas porque se pueden canjear a la hora y día más conveniente y cómodo para los padres, incluso los fines de semana.

“El programa cuesta lo que realmente se compra, de esta manera, si se adquieren artículos por menor cantidad que el vale, sólo se factura y se cobra al gobierno el monto exacto de la compra”, refirió Barragán Sánchez, quien destacó que el impacto del programa beneficia a los pequeños y medianos comerciantes de estos artículos, pulverizando la derrama económica entre muchos beneficiarios y apoyando a las economías locales.

Otros beneficios al utilizar vales es que se eliminan los costos de armado de paquetes, traslados y entregas personalizadas, y el costo económico no contabilizado que representa a los municipios; se reducen los costos de logística y errores en la captura de tallas o crecimiento de los niños; se elimina el riesgo del resguardo del inventario de miles de paquetes no recogidos por los padres y se reduce el riesgo de entregar paquetes con artículos de mala confección, mala calidad, tallas equivocadas o defectuosas, así como prendas o calzado que no son de la talla correcta.

Las reglas del actual programa no establece una ventaja significativa entre los costos unitarios de una compra consolidada y un costo de menudeo en un distribuidor local.

“Debemos innovar y establecer reglas de operación claras en beneficio de las finanzas estatales y municipales. Debemos erradicar las malas prácticas y combatir la corrupción y en su lugar, establecer reglas de operación con procesos más transparentes, abiertos y que privilegien las economías locales”, concluyó.