El SIAPA tiene equipo de alta tecnología guardado por falta de reparación, informó el Sindicato

Marcha del Sindicato del SIAPA

Para que los trabajadores operativos del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) cuenten con herramientas y equipo para realizar conexiones y reparaciones de la red hidráulica, se necesita una inversión de alrededor de entre 1,300 y 1,500 millones de pesos. Esa cifra se requiere para que el organismo “sea sustentable” económicamente.

Hay robots inutilizados en las bodegas del organismo, porque no se invierte en su mantenimiento y reparación, se quejó Luis Castillo Arreola, líder del Sindicato de Empleados Públicos del SIAPA (SEPSIAPA).

El gremio mantiene vigente el emplazamiento a huelga en el SIAPA. Sin embargo, el dirigente aclaró que no buscan irse al paro definitivo, sino lograr que los doten del equipo básico de trabajo y un salario por encima del índice anual de la inflación.

La falta de recursos para reparar equipos de alta tecnología data de hace más de ocho años, justo en el sexenio de Enrique Alfaro y parte de le gestión de Aristóteles Sandoval.

“Cabe mencionar que el organismo cuenta con equipos de alta tecnología, pero se le dejó de invertir en el mantenimiento y reparación de los equipos, contamos con robots que hacen el reemplazo de las tuberías de drenaje y contamos con un equipo que se llama ‘perforadora de topos’ que hace la sustitución de las redes de distribución de agua potable. No se usan porque no se le invirtió en el mantenimiento, es lo que estamos exigiendo precisamente y el usuario es el más afectado por todas estas inversiones que se han dejado de realizar por parte del organismo”, enfatizó.

Luis Castillo por ello señaló que es necesario que se actualicen las tarifas del SIAPA y les pidió a los diputados de todos los partidos que hagan a un lado el factor partidista y voten a favor de un aumento en los precios del agua.

“Sí quiero hacerles el llamado y la invitación nuevamente como secretario general del Sindicato de Trabajadores del SIAPA que dejen de lado el tema político y vean por la sociedad. No se trata de dar un incremento tarifario, es un ajuste a las tarifas, porque desde 2023 no ha habido un ajuste. Estamos de acuerdo en que se establezcan normas y lineamientos para que sea vigilado ese ajuste tarifario. Creo que a los diputados les falta conocer el trabajo del día al día del organismo para que puedan establecer un criterio en cuanto a sí o no al ajuste tarifario”, precisó.

En el SIAPA trabajan alrededor de 3 mil 300 trabajadores, de los cuales 2 mil 600 están en el SEPSIAPA. El dirigente sindical aclaró que la crisis que atraviesa el SIAPA no puede achacarse a los trabajadores.