Lemus acusa incumplimiento de lineamientos de Protección Civil en fábrica siniestrada del Álamo

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que la fábrica de solventes ubicada en la colonia Álamo Industrial —donde ayer se registró un fuerte incendio con varias explosiones— no cumplía con los lineamientos de Protección Civil ni con el equipo necesario para prevenir emergencias, como extintores suficientes o pipas de agua. El siniestro, ocurrido en los límites de Guadalajara y Tlaquepaque, provocó la muerte de dos personas y dejó a varias más desaparecidas.

“Desafortunadamente, esta fábrica de solventes, en las investigaciones que llevamos hasta el momento, no cumplía con todos los ordenamientos de Protección Civil”, señaló Lemus, quien lamentó los hechos y pidió guardar un minuto de silencio en honor a las víctimas.

El mandatario estatal también reveló que la empresa ya había sufrido un incendio hace seis meses en otras instalaciones, lo que refuerza la preocupación sobre la falta de cumplimiento en materia de seguridad industrial. “Debemos garantizar que las fábricas cumplan con todos los elementos de Protección Civil”, subrayó.

Por otro lado, Lemus explicó que una de las fábricas afectadas por el fuego se dedica a la producción de insumos médicos, especialmente para diálisis, por lo que pidió no clausurarla para evitar un desabasto nacional. “Di la instrucción al director de Protección Civil y Bomberos de no clausurar esta fábrica, ya que no fue el punto de origen del incendio y provee el 80% de los artículos para diálisis a nivel nacional”, apuntó.

Las autoridades continúan con las labores de búsqueda y rescate en la zona, mientras se investiga a fondo la responsabilidad de las empresas implicadas en este lamentable suceso.