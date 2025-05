La Setran le apuesta a capacitar a mujeres como conductoras del transporte 

La Secretaría de Transporte (Setran) le apuesta a seguir capacitando a mujeres para que se conviertan en conductoras de transporte público.

El titular de la dependencia, Diego Monraz Villaseñor, informó que ya se lanzó la convocatoria para la quinta generación de mujeres conductoras. La meta es que inscriban 100 interesadas en manejar una unidad de transporte, a quienes les darán 200 horas de capacitación, de las cuales 100 horas son prácticas en las calles, a bordo de un autobús.

“Ya hicimos la convocatoria de la nueva generación de mujeres conductoras. Ahora queremos que llegue hasta 100 mujeres, estamos eficientando el recurso para que puedan ser más las becadas y estarán en mayo y junio capacitándose para que en julio ya tengamos más operadoras”, explicó.

Los requisitos son tener una edad mínima de 22 y máxima de 55 años, haber concluido la secundaria, tener habilidad en el manejo de transmisión estándar y contar con licencia vigente para conducir.

Ante la postura de algunos empresarios transportistas de que el programa de mujeres conductoras ha sido un fracaso, ya que se han dado deserciones, el funcionario estatal rechazó esa postura. Dijo que no ha habido deserciones y el dato no favorable es que 10% de quienes toman el curso no obtienen un empleo.

“Yo creo que es un comentario poco afortunado, porque todos tenemos que ser más empáticos en la inclusión de las mujeres en el transporte público. Sí es complejo por los horarios, entrar a las 4 de la mañana o salir a las 2 de la mañana de los diferentes turnos no es sencillo, es un trabajo bastante pesado, pero yo creo que debemos seguir apostando a la inclusión de las mujeres en este tipo de actividades, porque todo lo contrario a ese comentario, son todo un éxito lo que dicen los usuarios. Las mejor calificadas son las mujeres, lo tenemos en una evaluación que nos hizo WRI (Instituto de Recursos Mundiales) sobre la ruta eléctrica, que es 85% operada con mujeres”, precisó.

A las mujeres que se inscriben en el programa de capacitación de conductoras se les otorga una beca mensual de 10 mil 372 pesos y tienen el beneficio de contar con una bolsa de trabajo para ingresar a Mi Macro Periférico, Mi Macro Calzada y a las rutas regulares.