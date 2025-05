Pide diputada que se amplié la investigación a todo el Ayuntamiento de Teuchitlán

Inseguridad. En el rancho Izaguirre se hallaron zapatos y mochilas.

La detención del alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía Santiago, a quien la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa como presunto responsable del delito de delincuencia organizada por la operación del rancho Izaguirre, pone en evidencia la colusión entre autoridades y el crimen.

Por ello, la diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas Méndez, presidenta de la Comisión Especial en Materia de Personas Desaparecidas, hizo un llamado a las autoridades de procuración de justicia para que se amplíen las investigaciones, en el propio Ayuntamiento de Teuchitlán y en otros municipios de Jalisco, donde pudiera darse una complicidad entre presidentes municipales y las policías locales, en el problema de desaparición forzada de personas.

“Que bueno que este caso nos esté vislumbrando la justicia, pero lamentable y dolorosamente no es solo el municipio de Teuchitlán y no solo es el caso de ese rancho en particular, alrededor de todo el estado de jalisco, en la zona Norte y en otras regiones, no podemos negar que si Jalisco es el primer lugar nacional en desaparición forzada, por supuesto que no solo es un municipio y eso yo creo que ojalá este caso nos permita avanzar en la justicia generalizada en el estado”, expresó la legisladora.

Para evitar que se pueda señalar que el alcalde de Teuchitlán -hoy detenido en el complejo penitenciario de Puente Grande- es un ´chivo expiatorio- la investigación tiene que ir a fondo a todo el Ayuntamiento y a la Policía Municipal.

“La Corrupción no se hace entre una sola persona, siempre hay muchos más, siempre hay una red y debe haber más personas involucradas para que eso sea posible y yo creo que no solo el presidente, si es culpable, no solo es el presidente municipal. Probablemente hubo muchos mas funcionarios y funcionarias involucradas y se tiene que investigar a fondo éste y todos los casos. Eso es lo que esperaría a nivel personal y también como funcionaria responsable de la Comisión que nos vemos en la necesidad de instalar en el estado de Jalisco, lamentablemente”, expuso.

La legisladora confía en que la justicia federal revisará otros casos de autoridades municipales, ya que hay otras localidades donde se han dado ranchos de reclutamiento de jóvenes para el crimen organizado.