Titular del ITEI está lista para cerrar las puertas del organismo garante de la transparencia en Jalisco

Olga Navarro Benavides

El Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (Itei) está listo para cerrar sus puertas y realizar la transición al nuevo organismo que será el garante los dos derechos de los jaliscienses: la transparencia y la protección de datos personales.

La comisionada presidenta del Itei, Olga Navarro Benavides, confirmó en entrevista que tiene listos los expedientes financieros y administrativos para el cierre del organismo público, tras 20 años de existencia, que llegan a su fin por la reforma federal en la materia.

El Congreso local debe expedir la nueva Ley de Transparencia antes del 19 de junio, esto es, en menos de 50 días. Sin embargo, eso no significa en automático que ese día se extinga el ITEI, aclaró su titular.

“Aquí en Jalisco nos quedan prácticamente 50 días -48 días- no para que se extinga el ITEI como tal, sino para que se emita la ley secundaria en la materia. ¿A qué me refiero? Para el 18 de junio -19 a más tardar- deberemos tener una ley aprobada. Ya con todas las disposiciones que tiene la Ley General de Transparencia, pero en la ley estatal puede venir en los transitorios de la propia ley, que el Instituto quizá continué unos meses más, no te puedo decir cuántos, quedará discreción de los legisladores para garantizar esta transición ordenada que estamos buscando desde el inicio”, explicó.

Una opción es que el en los artículos transitorios el Congreso resuelva que el ITEI labore hasta el 31 de diciembre, a la par del cierre del año fiscal.

Por lo pronto el ITEI sigue trabajando y los tiempos para la entrega de información a los ciudadanos, se mantiene vigente.

El ITEI tiene 88 trabajadores a los que deberá indemnizar, dijo Olga Navarro.

“Nosotros en la institución ya tenemos los números, tenemos el presupuesto, por supuesto necesitamos la autorización de la Secretaría de Hacienda para poder llevar estas indemnizaciones completamente apegadas a derecho. Estamos esperando llevar estas pláticas, sabemos que está en la agenda de los tomadores de decisiones el poder escucharnos y poder recibir a la comisionada y los comisionados del Instituto para estos efectos, pero creo que estamos listos ya para que el Instituto entregue la totalidad de expedientes de recursos financieros y de recursos humanos”, subrayó.

Los archivos del Itei están ordenados y la cuenta pública está en orden para cuando se defina el fin del organismo público, finalizó la entrevistada, quien asumió el cargo el 2 de agosto, en su primera sesión al frente del Instituto.