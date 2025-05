Pide el IEPC a partidos que participen en la estrategia de educación cívica

Foro. En la imagen aparecen Laura Haro (PRI) y Érika Pérez (Morena).

La democracia pierde adeptos, reconoció la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Paula Ramírez, y de ello tienen mucha responsabilidad los propios partidos políticos y sus integrantes.

Por ello, durante el Foro “Partidos Políticos y Cultura Democrática en Jalisco”, organizado por la autoridad electoral y que se realizó en la biblioteca iberoamericana “Octavio Paz”, la consejera presidenta pidió a los partidos que participen en la construcción de la estrategia estatal de educación cívica.

Estuvieron presentes las dirigencias de Morena, PRI, PAN, PT y Partido Verde, mientras que MC envió a la diputada Verónica Jiménez, como representante.

“La desconfianza ha permeado nuestras instituciones, la política se percibe como algo negativo, no como la solución colectiva a nuestros problemas, no como la posibilidad de reconciliación de nuestras diferencias y ello ha hecho sumamente difícil impulsar la participación. Vivimos además en un contexto de alta polarización social, en un ambiente en donde predomina la extrapolación de posturas, esa que luego no admite discusión”, subrayó la presidenta del IEPC.

Durante su intervención, Paula Ramírez pidió un minuto de silencio para honrar la memoria de las personas asesinadas en días recientes en Jalisco, entre ellos el ex diputado del PRI, Luis Córdova Díaz y la regidora de MC en Teocaltiche, Cecilia Ruvalcaba.

La presidenta estatal del PRI, Laura Haro, señaló que todos los habitantes lo que piden es “vivir en paz”.

“Merecemos paz, anhelamos paz, exigimos paz. Ese es el llamado que todas las personas debemos de hacer y que, por supuesto los partidos políticos -y lo digo con franqueza y con claridad- tenemos mucho que hacer, porque de nuestras filas emerge la clase gobernante, por supuesto, tenemos una enorme corresponsabilidad”, dijo.

En su turno, la presidenta estatal de Morena, Érika Pérez, respondió que el riesgo que enfrenta Jalisco es el predominio del crimen organizado en diversas regiones del estado y todos deben actuar ante ello.

“Ahorita lo que nos trae aquí no es eso, es lo que está pasando en Jalisco. No podemos ser sordos con lo que está pasando, podemos hablar de que el autoritarismo, que la democracia está en riesgo, yo veo un Jalisco que enfrenta una encrucijada: el crimen organizado está entrando, hemos visto (caer) a muchas compañeras, porque las vidas no tienen colores. Hemos visto a muchas mujeres y hombres perder la vida por estar en un movimiento, en una causa”, indicó.

Algunas dirigencias de los partidos reconocieron que la cultura democrática en Jalisco “es algo que no existe”.

El líder estatal del PAN, Juan Pablo Colín, señaló que Morena “quiere imponer un sistema antidemocrático”, destruye instituciones y el gobierno federal insiste en “no tener contrapesos”.

La diputada de MC, Verónica Jiménez, reclamó que la federación ha dejado solo a los estados, entre ellos a Jalisco, en la lucha contra el crimen organizado y se lanzó contra Morena. “Ese es el problema de Morena y sus aliados. Es que les gusta abatir a los que no están de acuerdo con ustedes, es que no tienen la capacidad de construir”, finalizó.