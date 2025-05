Ponen en evidencia excesiva carga de trabajo de MP para localizar a desaparecidos

Cámaras de videovigilancia del C5 Escudo Urbano que no sirven, agentes del Ministerio Público con cargas excesivas de trabajo, desconfianza en las policías estatales y municipales, así como simulación en la búsqueda de los desaparecidos, fueron algunas de las quejas que expresaron madres y padres buscadores de diversos colectivos de familias que participaron en la tercera mesa de trabajo convocada por la Comisión Especial en Materia de Desaparición de Personas del Congreso de Jalisco.

Frente a la vicefiscal de Personas Desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas; el director del C5 Escudo Urbano, Juan Carlos Contreras; y el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Bayardo Pérez Arce, las madres y padres buscadores dirigieron sus reclamos a los gobiernos estatal y federal.

Héctor Águila, del colectivo Luz de Esperanza, quien hace un año y ocho meses busca a su hijo Héctor Adrián, criticó al fiscal federal, Alejandro Gertz, por poner en duda que en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, existiera un campamento de exterminio de jóvenes reclutados por la fuerza.

“Alguien en las instituciones está quedando a deber y yo les digo ¿para qué estamos en una mesa perdiendo el tiempo, si no se va a trabajar?. Duele, pesa que las autoridades federales estén luchando por colores partidistas, ¿por qué no eres de mi partido en el estado, no te apoyo, de qué se trata?. ¿Por qué tomaron protesta en una investidura como ser fiscal general de la república, como una presidenta de la república para venir a decir, no es cierto, no está pasando?. Qué se vengan a poner en los zapatos de las madres buscadoras?, ¿qué vengan a una búsqueda en vida, en campo para que sepan a ver si está pasando o no está pasando?”, reclamó.

Beatriz Torres Zuleta, del colectivo Familias en Búsqueda de Veracruz, busca a su hijo Manuel Amante, quien desapareció en Autlán, Jalisco el 29 de diciembre de 2016. Con coraje porque no se busca a su desaparecido, la señora dirigió sus reclamos a la vice fiscal Blanca Trujillo, a quien le pidió una cita para revisar el caso de su vástago.

“No maestra, no se equivoque, son seres humanos, tienen familia, Una y mil veces, yo le he exigido la localización no nada más de Manuel, de todos. El escuchar, en verdad me entristece, me da escalofrío, como se lo dije a la secretaria de Gobernación, a Rosa Icela, volteen a ver a Jalisco, porque en verdad es un estado que es lamentable, usted pisa y hay una fosa, usted pisa y han sangre, usted pisa y ¿qué pasa? No hay autoridad, hay una Fiscalía, pero no personal que en verdad haga su labor como debe de ser. Y no es un ataque maestra, usted es la cabeza y si la cabeza no está bien, los pies tampoco”, aseveró la activista, quien viene al estado de vez en vez a buscar a Manuel.

En las agencias regionales del Ministerio Público, la carga es sumamente alta. Por ello, Anna Karolina Chimiak, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) pidió que se contrate a más agentes de investigación en las regiones foráneas y en la capital jalisciense.

“Nos llama la atención que en las agencias regionales, la carga es sumamente alta, como por ejemplo, El Salto, con 580 asuntos, Tequila, con 396 o Ciudad Guzmán, con 454. Por otro lado, en la 5a Agencia de investigación de la Zona Metropolitana de Guadalajara se tienen en promedio 379 casos por cada una. Estas cifras rebasan por completo parámetros razonables para una investigación exhaustiva, eficaz y con debida diligencia y contribuyen sin duda a la impunidad”, se quejó Chimiak.

El diputado local sin partido Alejandro Puerto Covarrubias, en su calidad de moderador, indicó que el objetivo de las mesas de trabajo “es identificar las carencias presupuestales y operativas” que hay en Jalisco para buscar a los desaparecidos y desde el Congreso tomar decisiones al respecto.

La diputada de MC, Montserrat Pérez Cisneros hizo un llamado a las autoridades federales “para atender el problema y formar parte de este ejercicio legislativo”. Lo propio hizo la legisladora de Morena, Candelaria Ochoa Ávalos, al solicitar “generar una propuesta concreta que organice la búsqueda de personas con vida”.

El diputado de MC, Omar Cervantes Rivera, hizo un llamado a que “cada autoridad estatal tenga un presupuesto y pueda rendir cuentas a este Poder”. La legisladora de Hagamos, Valeria Ávila Gutiérrez dijo que “se debe subsanar la deuda con cada familia que busca” y la diputada de Morena, Itzul Barrera, lamentó la falta de vocación de los elementos de seguridad y pidió redefinir protocolos de actuación.