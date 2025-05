Reconoce Zapopan que Valeria Márquez no contaba con Pulso de Vida

Luego del asesinato de la influencer Valeria Márquez, quien fue atacada a balazos mientras realizaba una transmisión en vivo en sus redes sociales, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, señala que no presentó denuncias formales a pesar de haber recibido amenazas, las cuales ella misma hizo públicas en sus redes sociales.

Explica el alcalde que al tener conocimiento del caso lo primero que hizo fue verificar si la joven había solicitado algún tipo de apoyo preventivo, pero no se tenía registro de que hubiera solicitado protección ante estas amenazas.

“Lo primero que hice en el momento que me di cuenta de su asesinato es checar si ella había pedido pulso de vida y no, no teníamos ninguna denuncia”, declara el alcalde.

Frangie reconoce que, pese a la presencia de cámaras de videovigilancia en la ciudad, aún existen limitaciones en el sistema: “Todavía hay puntos ciegos”, dijo en alusión al Escudo Urbano, la red de videovigilancia encargada de monitorear la seguridad en el Área Metropolitana de Guadalajara.

Fiscalía pide no adelantar juicios sobre posibles responsables

El Fiscal del Estado, Salvador González De los Santos, aclara que las investigaciones que tienen al momento, sobre el asesinato de Valeria, no señalan a ninguna persona en lo particular y hacen un llamado para evitar la especulación porque podría entorpecer las investigaciones.

“Se ha subido mucha información a las redes, de la que ella misma compartía, no podemos descartar nada, necesitamos corroborar toda la información”, destaca De los Santos.

Respecto a versiones que señalan la posible manipulación de cámaras de videovigilancia en el exterior del establecimiento, González De los Santos indica que no tiene confirmación sobre este hecho. Añade que se revisan tanto las cámaras del negocio como las del Sistema Escudo Urbano C5 para recabar evidencia.