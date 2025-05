Pide diputada de MC, que autoridades federales acudan a mesas de diálogo por tema de desaparecidos

Presente. Diputada Montserrat Pérez Cisneros.

Los grandes ausentes de las mesas de trabajo de la Comisión Especial en Materia de Personas Desaparecidas del Congreso con autoridades que deben encontrar a desaparecidos, son los funcionarios federales.

La diputada de MC, Montserrat Pérez Cisneros, integrante de la Comisión Especial, aseveró que deben acudir los representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Comisión Nacional de Búsqueda.

“A estas mesas, en el mismo acuerdo, los diputados de la Comisión aprobamos convocar a ciertas autoridades, entre ellas, por parte de la Federación, a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Comisión Nacional de Búsqueda y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero esa va a venir hasta la última mesa. Hasta el momento, hemos tenido tres meses a las cuales no han asistido las autoridades federales, a pesar de que nosotros pedimos que las convocáramos. No asistió la FGR y no asistió la Comisión Nacional de Búsqueda, lo cual nos parece una cosa lamentable”, advirtió.

Hasta ahora, han acudido a las primeras tres mesas de trabajo, la Vicefiscalía Especializada de Personas Desaparecidas, las comisarías de Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco, el C5 Escudo Urbano, la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas.

Han asistido también madres y padres buscadores de los colectivos de familias de desaparecidos de la capital jalisciense, así como de ciudades foráneas, como Lagos de Moreno, Chapala y Encarnación de Díaz.

Pérez Cisneros señaló que es evidente el desinterés de la autoridad federal para atender lo que les toca en la desaparición de personas en Jalisco.

“Lo que nos transmiten es un desinterés por atender este tema y por hacernos participes de una posible solución. Yo creo que al final es un simil de lo que pasa en este estado. Las autoridades estatales y municipales sí nos han dicho que requieren de un fortalecimiento por parte de las autoridades federales y nos dicen que no lo tienen y que no tienen la colaboración que les gustaría. Al final, yo creo que esta situación no puede seguir sucediendo. Ojalá en las próximas mesas podamos contar con su honrosa presencia”, dijo.

En el Plan de Trabajo que aprobó la comisión legislativa que preside la diputada Tonantzin Cárdenas se acordó invitar a dialogar a autoridades de los tres niveles: municipal, estatal y federal.

En la quinta mesa de trabajo se tiene previsto que acuda algún representante de la CNDH.

La idea de las mesas de diálogo es conocer cuáles son las deficiencias que enfrentan los organismos públicos y que el Congreso tome decisiones para asignar mayor presupuesto a las dependencias estatales.