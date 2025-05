“La justicia es ahora”: Roberto Illanes propone transformar la Suprema Corte desde la ciudadanía

En una elección inédita para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el candidato jalisciense Roberto Illanes Olivares ha recorrido distintas regiones del país con un mensaje para acercar el Poder Judicial a la gente y construir, dice, una nueva historia de justicia en México.

Como un ejercicio de participación ciudadana, Illanes colocó una caja morada en distintas ciudades del país que visitó para invitar a ciudadanos a dejar en ella lo qué piensan de la SCJN con el compromiso de responder personalmente sus inquietudes y propuestas, el resultado, reconoce, no es positiva hacia la Corte, pero sirve para entender y encausar la molestia.

“La justicia es ahora y se construye sumando todas las voces”, afirma, destaca que esta elección representa una oportunidad única para que la sociedad participe activamente en la transformación del sistema judicial.

Illanes subraya que aunque el Poder Judicial suele parecer lejano, sus decisiones afectan la vida diaria de millones de personas. El candidato advierte sobre el riesgo de perfiles poco preparados o políticamente alineados, e hizo un llamado a informarse antes de votar.

“Hay quienes proponen lo que no pueden cumplir, otros dan vergüenza más que confianza, y algunos representan intereses partidistas. La ciudadanía debe saber que votar por un independiente con trayectoria es la mejor forma de evitar que lleguen quienes no deben llegar, y que no repitan quienes nunca debieron estar”.

El candidato invita a la ciudadanía a votar por el número 51 en la boleta morada, correspondiente a los aspirantes a ministro de la Suprema Corte.

Sus principales propuestas son:

Impulsar jurisprudencia sobre tutela cautelar, como herramienta eficaz de protección provisional en conflictos legales, facilitando el acceso real a la justicia.

Emitir sentencias de fondo con efectos jurisprudenciales, que orienten la resolución de casos similares sin necesidad de agotar todas las instancias judiciales.

Establecer lineamientos precisos en las sentencias para su ejecución, asegurando que los fallos no solo se dicten, sino que se cumplan con claridad, rapidez y eficacia.

“Este primero de junio es ahora o nunca. Si bien nos va, pasarán 12 años antes de volver a tener una oportunidad como esta para cambiar el rumbo de la justicia en México”, sentencia Illanes.