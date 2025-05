“Seremos la envidia del país”: Pablo Lemus justifica compra de Cybertrucks

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, defiende el arrendamiento de tres unidades Tesla Cybertruck como parte del nuevo equipamiento para las corporaciones de seguridad del Estado. A pesar de las críticas por su elevado costo y supuesta poca funcionalidad, el mandatario asegura que esta adquisición colocará a Jalisco a la vanguardia tecnológica en materia de seguridad.

“Vamos a ser el único estado de la república en tener este equipamiento. Van a ver: van a venir muchos otros estados que van a empezar a comprar este tipo de tecnología. Nosotros vamos en avanzada. Vamos a ser la envidia del país”, afirma el gobernador.

La adquisición forma parte de un paquete de casi 700 unidades, entre patrullas convencionales y vehículos especializados como las Black Mamba, con una inversión total de 970 millones de pesos. De ellas, 260 serán destinadas a municipios que actualmente no cuentan con una sola patrulla, según expresa.

Las Cybertruck, en específico, se integrarán a labores de inteligencia gracias a su capacidad para funcionar como centros de comando móviles (C2) mediante conexión satelital a través de Starlink, lo que permite operar incluso en zonas sin cobertura, justifica Pablo Lemus.

Cada unidad tiene un costo aproximado de 1.95 millones de pesos, incluyendo el equipamiento especializado. Lemus insiste en que el gasto está plenamente justificado y representa una apuesta por la seguridad de largo plazo.

“Si no invertimos en tecnología, no vamos a progresar. Estos vehículos permiten tener acceso a bases de datos criminales y mapas de calor delictivo desde cualquier punto del estado. Son muy funcionales, no hay otro tipo de camionetas que logren esto”, explica.

Ante las críticas, el gobernador lanzó un mensaje directo a sus detractores, a quienes califica como políticos que “denigran la labor de los policías” por oponerse al equipamiento moderno.

El gobierno estatal sostiene que con esta inversión, Jalisco no solo tendrá la policía mejor pagada, sino también la mejor equipada del país.

Conferencia de emergencia

“Esto causa envidia en algunos políticos, porque la policía de Jalisco va a ser la mejor equipada, la de mejores sueldos: no se nos olvide esto”, en una rueda de prensa y frente a los polémicos vehículos, indica el gobernador Pablo Lemus para defender la adquisición de Cybertruck para las corpoarciones estatales, especialmente la policía de caminos. “Estos son C2 móviles, centros de inteligencia (policial), y eso, claro, saca ronchas... nosotros vamos a seguir trabajando porque mi prioridad, la de mi gobierno, es darle seguridad a los jaliscienses”, concluye.

Uno de los actores políticos que criticó la adquisición de los vehículos cyber fue el Presidente del Consejo Político Estatal de Morena, Carlos Lomelí Bolaños, quien lanzó un llamado al Gobierno del Estado para transparentar su estrategia de seguridad.

“Lo importante de la compra de patrullas es cómo va a impactar en la seguridad de las y los ciudadanos. ¿Cuál es la estrategia?”, cuestionó el también senador por Jalisco.

Al culminar la capacitación de policías de Teocaltiche y Villa Hidalgo, se integran a la vigilancia coordinada

En tanto y también en temas de seguridad, se anunció que la Secretaría de Seguridad del Gobierno de Jalisco, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y Comisarías Municipales de más de diez municipios del estado desplegaron el Operativo Intermunicipal Altos Norte.

“Estamos reforzando la coordinación en la zona de Altos Norte, a través de una operatividad intermunicipal con patrullajes en límites territoriales entre un municipio y otro, sobre todo los que colindan con otros estados”, aseguró Juan Pablo Hernández González, Secretario de Seguridad.

A partir de esta semana estarán desplegadas, en distintas columnas, un total de 110 patrullas y cerca de 700 elementos pertenecientes a las comisarías y agrupaciones de los tres niveles de Gobierno, en caminos, carreteras y brechas de los límites municipales, así como el área limítrofe con otros estados.

Como se recordará, el trabajo coordinado con estados vecinos también ha sido acordado durante las últimas semanas en reuniones de gobernadores.