Pide el PAN ver más allá de la polémica de las patrullas Cybertruck

Más allá del escándalo de la compra de unidades Cybertruks para patrullar el estado, lo que se necesita en Jalisco es una “estrategia de fondo” para combatir al crimen organizado, dijo la coordinadora de la bancada del PAN en el Congreso, Claudia Murguía Torres.

Incluso, en una reunión que tuvieron diputados locales con secretarios del Gabinete Económico de Jalisco, la legisladora les dijo a los funcionarios que la violencia inhibe la llegada de inversiones al estado y eso debe resolverse.

Sobre los vehículos Tesla que tienen un valor de 2 millones 200 mil pesos, cada uno, dijo que, a su juicio, no son útiles para vigilar en zonas geográficas difíciles.

“Se hablaba de que se van a comprar 300 camionetas, el gobernador o el secretario de Seguridad dijeron que eran tres; pues sean tres 100, 200 o 300 no se si sean funcionales. Yo lo que creo es que se necesita una estrategia profunda y de fondo para tratar de erradicar uno de los peores males que tiene este país, que es el flujo y consumo de drogas, más que poner vehículos de moda o aparatosos”, puntualizó.

“No conozco las características del vehículo y no sé si acrediten las condiciones para trabajar como una patrulla. Yo te diría que no, pero la verdad es que no lo sé. Cualquier esfuerzo que se haga para equipar a los policías para brindar la seguridad es un esfuerzo que se tiene que hacer, pero sigue faltando un ‘cambio de timón’ en el tema de seguridad”, subrayó la legisladora.

A la diputada del PAN le preocupa como regiones o municipios con altos índices de violencia en el estado, sufren un impacto económico negativo, como es el caso de Teuchitlán, donde el turismo cayó tras el descubrimiento del rancho Izaguirre, donde se reclutaba a jóvenes para el crimen.

Por ello, pidió a los secretarios de Desarrollo Económico y de Turismo, que no dejen solos a los restaurantes, hoteles y prestadores de servicios turísticos.

En síntesis, Claudia Murguía pidió que se revise detrás de la compra de cybertrucks, las acciones de gobierno de los tres niveles, porque el tema de inseguridad sigue como un asunto pendiente de resolver en Jalisco.