Se dio el primer paso para extinguir al Instituto de Transparencia de Jalisco

Con el voto en contra de los diputados del PRI y del PAN, las comisiones de Puntos Constitucionales y de Transparencia del Congreso, aprobaron diversas reformas a la Constitución del Estado, con lo cual se extingue el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (ITEI), que cumplió ya 20 años de existencia.

De esta forma, las atribuciones que tenía el ITEI pasarán a la Contraloría del Estado y a las contralorías municipales, una vez que el dictamen sea votado en el pleno, la siguiente semana. En los poderes Legislativo y Judicial, las funciones las absorbe los órganos internos de control.

Las reformas fueron avaladas por diputados de Morena, MC, Futuro y Hagamos.

La legisladora del PRI, María del Refugio Camarena, expresó su extrañeza que MC votara junto con Morena, cuando a escala nacional se opusieron a la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

“Lo que está pasando hoy en esta Comisión de Puntos Constitucionales refleja una sola cosa: simulación y arreglos entre Morena y sus aliados y Movimiento Ciudadano y debo decirlo con todas sus palabras porque no podemos entenderlo de otra manera”, se quejó la coordinadora parlamentaria del PRI.

Ante las críticas del PRI, el legislador de Morena, Alejandro Barragán, quien preside la Comisión de Participación Ciudadana y Transparencia, dijo que no se afectará a los jaliscienses porque el derecho de acceso a la información lo podrán hacer valer ante la Contraloría estatal.

“En ningún momento se está vulnerando el derecho al acceso a la información pública y a la protección de datos personales. En ningún momento se está dejando de lado atender las solicitudes de información de los ciudadanos. Lamento muchísimo que la propuesta de reforma que se ha presentado por algunos grupos parlamentarios, no pueda verse reflejado en este dictamen, por la sencilla razón de que se contrapone al dictamen que fue publicado por el Congreso de la Unión en meses pasados”, preciso Barragán.

El diputado de Hagamos, Enrique Velázquez, votó a favor de las reformas, sin embargo, pidió que en el dictamen se dijera claramente que los 88 trabajadores del ITEI serán indemnizados conforme a la ley. No obstante, su propuesta fue rechazada por la diputada de Morena, Norma López, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y sus correligionarios.

“Sin embargo, lo único que me preocupa es que en el artículo cuarto transitorio no se hable de defender a los trabajadores, personas que tienen mucho tiempo en el ITEI y que no estamos diciendo cómo vamos a liquidar al personal y dice que al entrar en vigor el dictamen se extingue el ITEI, pero no estamos cubriendo esa parte y tampoco de dice que va a pasar con el presupuesto del ITEI”, señaló Velázquez.

Un grupo de académicos y expertos en el tema de transparencia llamado “Compromiso Jalisco” presentó a las 11 de la mañana -ante la Oficialía de Partes del Congreso- un documento con diversas propuestas, entre ellas que se incluyera la creación de un órgano consultivo (integrado por ciudadanos) como vigilante del derecho de acceso a la información pública, pero ni siquiera se mencionó durante la sesión de las comisiones.

Ahora solo resta que el dictamen se vote en sesión del pleno de la Legislatura jalisciense.

